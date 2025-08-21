На Украину надвигается циклон с дождями и грозами

иллюстративное фото: из открытых источников

В пятницу, 22 августа, погоду в Украине определит активный циклон средиземноморского происхождения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, циклон обусловит дожди, грозы, иногда даже сильные ливни и шквалистое усиление ветра в западных, северных и большинстве центральных областей (кроме Днепра с районами).

На востоке и юге сохранится сухая погода.

Ветер будет с юго-запада, умеренный, временами порывистый.

Температура воздуха в течение дня 22 августа будет контрастной:

на западе прохладно, +17…+21 градус;

на севере +21…+24 градуса;

на востоке +30…+34 градуса;

на юге +29…+32 градуса;

в центральной части +29…+32, в Винницкой области около +25 градусов.

В Киеве в пятницу ожидается дождь, гроза и понижение температуры воздуха до +22 градусов.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич предупредил, что ночи станут холоднее, а дневная температура все еще будет оставаться теплой.