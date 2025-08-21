На Украину надвигается циклон с дождями и грозами
В пятницу, 22 августа, погоду в Украине определит активный циклон средиземноморского происхождения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.
По ее словам, циклон обусловит дожди, грозы, иногда даже сильные ливни и шквалистое усиление ветра в западных, северных и большинстве центральных областей (кроме Днепра с районами).
На востоке и юге сохранится сухая погода.
Ветер будет с юго-запада, умеренный, временами порывистый.
Температура воздуха в течение дня 22 августа будет контрастной:
- на западе прохладно, +17…+21 градус;
- на севере +21…+24 градуса;
- на востоке +30…+34 градуса;
- на юге +29…+32 градуса;
- в центральной части +29…+32, в Винницкой области около +25 градусов.
В Киеве в пятницу ожидается дождь, гроза и понижение температуры воздуха до +22 градусов.
Ранее синоптик Игорь Кибальчич предупредил, что ночи станут холоднее, а дневная температура все еще будет оставаться теплой.
