18:09  21 августа
На Украину надвигается циклон с дождями и грозами
10:03  21 августа
В Житомирской области повреждена контактная сеть: поезда курсируют с задержками
07:37  21 августа
Жестокое избиение на Винниччине: женщина в больнице, муж – в СИЗО
21 августа 2025, 18:09

На Украину надвигается циклон с дождями и грозами

21 августа 2025, 18:09
иллюстративное фото: из открытых источников
В пятницу, 22 августа, погоду в Украине определит активный циклон средиземноморского происхождения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, циклон обусловит дожди, грозы, иногда даже сильные ливни и шквалистое усиление ветра в западных, северных и большинстве центральных областей (кроме Днепра с районами).

На востоке и юге сохранится сухая погода.

Ветер будет с юго-запада, умеренный, временами порывистый.

Температура воздуха в течение дня 22 августа будет контрастной:

  • на западе прохладно, +17…+21 градус;
  • на севере +21…+24 градуса;
  • на востоке +30…+34 градуса;
  • на юге +29…+32 градуса;
  • в центральной части +29…+32, в Винницкой области около +25 градусов.

В Киеве в пятницу ожидается дождь, гроза и понижение температуры воздуха до +22 градусов.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич предупредил, что ночи станут холоднее, а дневная температура все еще будет оставаться теплой.

21 августа 2025
