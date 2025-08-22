Сервис Приват24 временно не работает: проблемы с платежами и банкоматами
Клиенты ПриватБанка по всей Украине сообщают о временных проблемах с проведением платежей и доступом к банкоматам
Об этом сообщают пользователи в соцсетях, передает RegioNews.
Пользователи ПриватБанка сообщают о сбое в работе сервиса Приват24. По их словам, пока невозможно отправлять платежи через приложение, а банкоматы не выдают средства.
Проблемы начали фиксировать в разных регионах Украины. Клиенты отмечают, что трудности с проведением операций возникают как в мобильном приложении, так и из-за онлайн-версии сервиса.
Представители банка пока не предоставили официальный комментарий относительно причин сбоя и сроков его устранения. Пользователям советуют временно воздержаться от проведения платежей и обращаться в службу поддержки в случае необходимости.
