Фото: иллюстративное

Клиенты ПриватБанка по всей Украине сообщают о временных проблемах с проведением платежей и доступом к банкоматам

Об этом сообщают пользователи в соцсетях, передает RegioNews.

Пользователи ПриватБанка сообщают о сбое в работе сервиса Приват24. По их словам, пока невозможно отправлять платежи через приложение, а банкоматы не выдают средства.

Проблемы начали фиксировать в разных регионах Украины. Клиенты отмечают, что трудности с проведением операций возникают как в мобильном приложении, так и из-за онлайн-версии сервиса.

Представители банка пока не предоставили официальный комментарий относительно причин сбоя и сроков его устранения. Пользователям советуют временно воздержаться от проведения платежей и обращаться в службу поддержки в случае необходимости.

