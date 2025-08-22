Фото: ілюстративне

Клієнти ПриватБанку по всій Україні повідомляють про тимчасові проблеми з проведенням платежів та доступом до банкоматів

Про це повідомляють користувачі у соцмережах, передає RegioNews.

Користувачі ПриватБанку повідомляють про збій у роботі сервісу Приват24. За їхніми словами, наразі неможливо відправляти платежі через додаток, а банкомати не видають кошти.

Проблеми почали фіксувати в різних регіонах України. Клієнти зазначають, що труднощі з проведенням операцій виникають як у мобільному додатку, так і через онлайн-версію сервісу.

Представники банку поки не надали офіційного коментаря щодо причин збою та термінів його усунення. Користувачам радять тимчасово утриматися від проведення платежів та звертатися до служби підтримки у разі необхідності.

