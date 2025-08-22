11:54  22 серпня
Знахідка з льодовикового періоду: на Полтавщині виявили бивень мамонта
09:35  22 серпня
Вагітність у 15 років: у Харкові засудили чоловіка за сексуальний злочин
07:05  22 серпня
Замість балкона – будинок: житель Одеси розширив житло за рахунок охоронної зони
22 серпня 2025, 14:36

Сервіс Приват24 тимчасово не працює: проблеми з платежами та банкоматами

22 серпня 2025, 14:36
Фото: ілюстративне
Клієнти ПриватБанку по всій Україні повідомляють про тимчасові проблеми з проведенням платежів та доступом до банкоматів

Про це повідомляють користувачі у соцмережах, передає RegioNews.

Користувачі ПриватБанку повідомляють про збій у роботі сервісу Приват24. За їхніми словами, наразі неможливо відправляти платежі через додаток, а банкомати не видають кошти.

Проблеми почали фіксувати в різних регіонах України. Клієнти зазначають, що труднощі з проведенням операцій виникають як у мобільному додатку, так і через онлайн-версію сервісу.

Представники банку поки не надали офіційного коментаря щодо причин збою та термінів його усунення. Користувачам радять тимчасово утриматися від проведення платежів та звертатися до служби підтримки у разі необхідності.

Раніше повідомлялося, в Україні запровадили "Дія.Картку" для отримання державних виплат. Тепер її можна оформити через застосунок "Дія" або банки-партнери та користуватися для переказу допомоги.

Нардеп Кузнєцов отримував мільйони на оренду житла від держави, а його дружина купила маєток у Києві – розслідування
22 серпня 2025, 14:07
Politico показало кадри випробувань української крилатої ракети "Фламінго" та дрона FP-1
22 серпня 2025, 14:01
Із 1 жовтня школярі отримають "власну валюту" в освітньому застосунку "Мрія"
22 серпня 2025, 11:10
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
Погода в Україні 23 серпня: синоптик попередила про різкий перепад температур і дощі
22 серпня 2025, 15:11
Особисту рушницю мера Павлограда використовують для боротьби з ворогом
22 серпня 2025, 15:02
Удар дронами та ФАБами по Костянтинівці: пошкоджено будинки, магазин і газопровід
22 серпня 2025, 14:40
На сході України затримали залізничника-агента ФСБ, який шпигував за військовими ешелонами
22 серпня 2025, 14:23
"Розвага" з петардою: у Києві підліток налякав відвідувачів кафе
22 серпня 2025, 14:23
На Харківщині за підтримки Чехії відкрився центр для переселенців із Донеччини
22 серпня 2025, 14:12
Румунія готова надати авіапідтримку Україні у війні з РФ
22 серпня 2025, 13:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
