Сервіс Приват24 тимчасово не працює: проблеми з платежами та банкоматами
Клієнти ПриватБанку по всій Україні повідомляють про тимчасові проблеми з проведенням платежів та доступом до банкоматів
Про це повідомляють користувачі у соцмережах, передає RegioNews.
Користувачі ПриватБанку повідомляють про збій у роботі сервісу Приват24. За їхніми словами, наразі неможливо відправляти платежі через додаток, а банкомати не видають кошти.
Проблеми почали фіксувати в різних регіонах України. Клієнти зазначають, що труднощі з проведенням операцій виникають як у мобільному додатку, так і через онлайн-версію сервісу.
Представники банку поки не надали офіційного коментаря щодо причин збою та термінів його усунення. Користувачам радять тимчасово утриматися від проведення платежів та звертатися до служби підтримки у разі необхідності.
