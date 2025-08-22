Румунія готова надати авіапідтримку Україні у війні з РФ

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Румунія готова надати свої військові бази союзникам по НАТО для підтримки тривалого миру в Україні

Про це повідомляє Calea Europeana із посиланням на заяву прем'єр-міністра країни Іліє Боложана, передає RegioNews.

За словами глави уряду, Румунія не планує відправляти війська в Україну, однак вже зараз із румунських аеропортів здійснюється повітряне патрулювання Чорного моря, а також проводяться спільні військові навчання з НАТО.

"Враховуючи членство Румунії в НАТО, наші військові бази, які досі спільно експлуатуються нашими силами та силами НАТО, головним чином повітряними силами, можуть використовуватися військами НАТО, військами Сполучених Штатів Америки та іншими союзниками… Це може бути, скажімо так, внеском Румунії в забезпечення підтримки міцного миру в Україні", – зазначив Іліє Боложан.

Міністерство національної оборони Румунії підтвердило, що країна підтримує всі рішення союзників щодо гарантій безпеки для України, а її військова повітряна інфраструктура є важливим опорним пунктом на східному фланзі НАТО для стримування потенційної агресії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що європейські країни закликали президента США Дональда Трампа розгорнути винищувачі F-35 на румунських базах в рамках гарантій безпеки України. Сам Трамп відкинув ідею розміщення американських сухопутних військ в Україні, але заявив про готовність надавати авіаційну підтримку.

Нагадаємо, 18 серпня Володимир Зеленський та європейські лідери у Вашингтоні зустрілись із Дональдом Трампом. Президент України заявив, що Київ готовий до тристороннього формату мирних переговорів, де до США та Зеленського приєднався б російський диктатор Путін.

Згодом Дональд Трамп наголошував, що США братимуть участь в гарантіях безпеки для України. Він зазначив, що Київ навряд чи приймуть до НАТО, але будуть гарантії безпеки.

Як відомо, уже найближчими днями очікується початок розроблення гарантій безпеки для України. За даними ЗМІ, вже створена спільна робоча комісія. До неї входять високопосадовці із США, України та кількох європейських країн.