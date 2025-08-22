Ілюстративне фото

Україна може вийти на ринок столового винограду в експорті. Це станеться, якщо вдасться налагодити технології зберігання врожа.

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Голова громадської спілки "Укрсадвинпром" Володимир Печко зазначив, що бачив у Дубаї виноград з Молдови. Проте якщо Молдова виноград експортує, то Україна цього не робила. Тепер Україна вже почала імпортувати виноград: близько 2 000 тонн щомісяця.

За словами експерта, до війни обсяг імпорту становив 20 тисяч тонн на рік. Проте зараз в Україні з’явилися проєкти холодильників для зберігання столового винограду, які можуть дозволити зберігати врожай до пів року та відкрити перспективи для експорту.

"Почали цікавитися наші бізнесмени холодильниками для зберігання винограду, саме столового. І є декілька проєктів сьогодні, які ось-ось реалізовуються і вони будуть, я думаю, що ми вирішимо питання зі столовим виноградом… хоча б на пів року я думаю, що ми забезпечимо українців своїм власним виноградом", - каже Печко.

Нагадаємо, протягом першого півріччя Україна експортувала 226,8 тисячі тонн м'яса та птиці. Це на 0,5% більше, якщо порівнювати з першим півріччям минулого року. Експорт за січень-червень цьогоріч становить 537 мільйонів доларів. Головними покупцями стали Нідерланди (22,5%), Саудівська Аравія (16,9%) і Велика Британія (13,8%).