23:11  21 серпня
У центрі Києва 22 серпня обмежать рух: названа причина
00:27  22 серпня
На Сумщині немовля померло через байдужість батьків: подружжю оголосили підозру
01:05  22 серпня
Кілька днів блукали в горах: на Львівщині розшукали зниклих підлітків
UA | RU
UA | RU
22 серпня 2025, 04:30

Україна готує на експорт столовий виноград

22 серпня 2025, 04:30
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Україна може вийти на ринок столового винограду в експорті. Це станеться, якщо вдасться налагодити технології зберігання врожа.

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Голова громадської спілки "Укрсадвинпром" Володимир Печко зазначив, що бачив у Дубаї виноград з Молдови. Проте якщо Молдова виноград експортує, то Україна цього не робила. Тепер Україна вже почала імпортувати виноград: близько 2 000 тонн щомісяця.

За словами експерта, до війни обсяг імпорту становив 20 тисяч тонн на рік. Проте зараз в Україні з’явилися проєкти холодильників для зберігання столового винограду, які можуть дозволити зберігати врожай до пів року та відкрити перспективи для експорту.

"Почали цікавитися наші бізнесмени холодильниками для зберігання винограду, саме столового. І є декілька проєктів сьогодні, які ось-ось реалізовуються і вони будуть, я думаю, що ми вирішимо питання зі столовим виноградом… хоча б на пів року я думаю, що ми забезпечимо українців своїм власним виноградом", - каже Печко.

Нагадаємо, протягом першого півріччя Україна експортувала 226,8 тисячі тонн м'яса та птиці. Це на 0,5% більше, якщо порівнювати з першим півріччям минулого року. Експорт за січень-червень цьогоріч становить 537 мільйонів доларів. Головними покупцями стали Нідерланди (22,5%), Саудівська Аравія (16,9%) і Велика Британія (13,8%).

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
експорт аграрії
Аграрії Харківщини отримають багатотисячні компенсації
13 серпня 2025, 19:35
Ціни на живих свиней зростають
02 серпня 2025, 00:35
Україна може втратити багато врожаю соняшнику: чому це стається
22 липня 2025, 01:40
Всі новини »
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
На Сумщині знешкодили бойову частину ворожого дрона
22 серпня 2025, 05:57
Що буде з цінами на картоплю в Україні
22 серпня 2025, 04:50
Оскароносний Чернов зніме фільм про мирні перемовини
22 серпня 2025, 04:10
Танцівниця Ілона Гвоздьова наважилась на другу вищу освіту: що вона вивчає
22 серпня 2025, 03:55
Зірка "Жіночого квартал" Анастасія Оруджова розповіла про свої перші серйозні стосунки
22 серпня 2025, 03:35
На фестивалі у США показали унікальну скульптуру з Дніпра
22 серпня 2025, 03:15
Жителя Київщини, який вбив 10-річну дівчинку, остаточно засудили до довічного
22 серпня 2025, 02:55
На окупованих територіях на Запоріжжі дефіцит пального
22 серпня 2025, 02:25
У Міноборони викрили схему з розкрадання 26 млн грн на закупівлі спорядження
22 серпня 2025, 02:14
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі публікації »
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »