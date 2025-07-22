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Аналитики предупреждают, что урожай подсолнечника в Украине может снизиться. Эксперты объяснили, какие есть причины

Об этом сообщает agro-business, передает RegioNews.

Аналитики отметили, что урожай подсолнечника в Украине в 2025-26 году может сократиться до 13,6 млн тонн. Ранее прогнозировали 14,1 млн тонн.

Эксперты отметили, что пересмотр прогноза отражает растущие опасения по поводу экстремальных погодных условий, в частности жаркой и сухой погоды во время цветения, которая стала основной причиной потери урожайности.

При этом ключевые области выращивания подсолнечника в Украине страдают рекордно низкими запасами влаги в почве. К примеру, на Днепропетровщине, которая является крупнейшим регионом-производителем подсолнечника из 10-11% национального урожая, сейчас запасы влаги в метровом слое почвы упали ниже 160 мм.

"Это критически низкий уровень, который уже сигнализирует о высоком риске потери урожая", – объяснили аналитики.

Напомним, в Украине изменяются цены на молоко. Это произошло после того, как Украина получила от Европейского Союза расширенные квоты, предприятия активно возобновили экспорт. Это привело к незначительному дефициту молока-сырья на внутреннем рынке.