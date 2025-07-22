13:20  21 июля
В Харьковской области во время работы в поле подорвался тракторист
13:01  21 июля
В Тернополе из окна четвертого этажа выпал ребенок
07:20  21 июля
В Сумской области украинские дронщики разнесли позиции оккупантов
UA | RU
UA | RU
22 июля 2025, 01:40

Украина может потерять много урожая подсолнечника: почему это происходит

22 июля 2025, 01:40
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Аналитики предупреждают, что урожай подсолнечника в Украине может снизиться. Эксперты объяснили, какие есть причины

Об этом сообщает agro-business, передает RegioNews.

Аналитики отметили, что урожай подсолнечника в Украине в 2025-26 году может сократиться до 13,6 млн тонн. Ранее прогнозировали 14,1 млн тонн.

Эксперты отметили, что пересмотр прогноза отражает растущие опасения по поводу экстремальных погодных условий, в частности жаркой и сухой погоды во время цветения, которая стала основной причиной потери урожайности.

При этом ключевые области выращивания подсолнечника в Украине страдают рекордно низкими запасами влаги в почве. К примеру, на Днепропетровщине, которая является крупнейшим регионом-производителем подсолнечника из 10-11% национального урожая, сейчас запасы влаги в метровом слое почвы упали ниже 160 мм.

"Это критически низкий уровень, который уже сигнализирует о высоком риске потери урожая", – объяснили аналитики.

Напомним, в Украине изменяются цены на молоко. Это произошло после того, как Украина получила от Европейского Союза расширенные квоты, предприятия активно возобновили экспорт. Это привело к незначительному дефициту молока-сырья на внутреннем рынке.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
подсолнечник аграрии
Разминирование в Украине: фермеры получили еще более 800 гектаров земель
11 июля 2025, 22:35
35% урожая в Украине просто пропадает: почему так происходит
04 июля 2025, 19:35
Все новости »
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
На Прикарпатье 23-летний водитель насмерть сбил пешехода
22 июля 2025, 05:40
Под Черновцами в колодце обнаружили тело мужчины
22 июля 2025, 05:05
Сгорел дотла: во Львове во время движения загорелся электроскутер
22 июля 2025, 04:35
Разведчики показали, как уничтожают российские системы ПВО на Донбассе
22 июля 2025, 03:55
Певец Святослав Вакарчук объяснил, почему избегает публичных разговоров о детях
22 июля 2025, 03:20
Солистка Go_A идет в сольное плавание: что известно
22 июля 2025, 03:00
В Ровенской области пожар унес жизнь мужчины
22 июля 2025, 02:40
Дочь Оли Поляковой рассказала, как дорого жить в США
22 июля 2025, 02:20
Почему в Украине дорожает черешня - аналитики назвали причины
22 июля 2025, 02:00
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Марианна Безуглая
Все блоги »