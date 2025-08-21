19:43  21 августа
Орбан прокомментировал удар РФ по Мукачево
19:37  21 августа
В Ровенской области мужчина напал с ножом на отца
18:09  21 августа
На Украину надвигается циклон с дождями и грозами
UA | RU
UA | RU
21 августа 2025, 20:09

Участники боевых действий смогут получить дополнительный отпуск

21 августа 2025, 20:09
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Участники боевых действий смогут получить дополнительные 14 дней отпуска

Как передает RegioNews, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

По его словам, 21 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предоставляющий военнослужащим право на гарантированный отпуск на 15 из 30 дней ежегодного основного отпуска, остальные 15 дней предоставляются в зависимости от возможностей в подразделении.

"Участники боевых действий теперь смогут получить дополнительные 14 дней отпуска, которые были неактивны во время военного положения", – говорится в сообщении.

Между тем контрактники 18-24, не имеющие высшего образования и обучающиеся, теперь будут иметь право на отпуск на сдачу экзаменов.

Напомним, в Украине формируется новая система ветеранской поддержки. Она будет включать все ключевые сферы – от медицинской реабилитации до развития бизнеса.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Владимир Зеленский ВСУ УБД отпуск закон
За сутки ВСУ ликвидировали около 1000 россиян
18 августа 2025, 07:03
Украина выплатит по 15 млн грн семьям военнослужащих, погибших в плену
15 августа 2025, 21:33
ВСУ остановили прорыв фронта в Донецкой области
15 августа 2025, 21:12
Все новости »
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
Зеленский призвал продолжать давление на Россию
21 августа 2025, 20:39
Еще одно озеро исчезло на Харьковщине
21 августа 2025, 19:56
Орбан прокомментировал удар РФ по Мукачево
21 августа 2025, 19:43
В Ровенской области мужчина напал с ножом на отца
21 августа 2025, 19:37
Суд признал законным строительство на горной долине Руна в Закарпатье
21 августа 2025, 19:26
Украина сможет производить более 200 ракет "Фламинго" в месяц
21 августа 2025, 18:47
"Мы реалистичны": Андрей Ермак рассказал, будет ли Украина уступать территории
21 августа 2025, 18:17
На Украину надвигается циклон с дождями и грозами
21 августа 2025, 18:09
В Черниговской области оккупанты атаковали села дронами: пострадали две женщины
21 августа 2025, 18:00
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виталий Шабунин
Сергей Фурса
Все блоги »