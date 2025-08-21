Участники боевых действий смогут получить дополнительный отпуск

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

По его словам, 21 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предоставляющий военнослужащим право на гарантированный отпуск на 15 из 30 дней ежегодного основного отпуска, остальные 15 дней предоставляются в зависимости от возможностей в подразделении.

"Участники боевых действий теперь смогут получить дополнительные 14 дней отпуска, которые были неактивны во время военного положения", – говорится в сообщении.

Между тем контрактники 18-24, не имеющие высшего образования и обучающиеся, теперь будут иметь право на отпуск на сдачу экзаменов.

Напомним, в Украине формируется новая система ветеранской поддержки. Она будет включать все ключевые сферы – от медицинской реабилитации до развития бизнеса.