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27 июня 2025, 12:40

Елена Шуляк: в Украине формируется новая система ветеранской поддержки

27 июня 2025, 12:40
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фото: РБК-Украина
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В Украине впервые на общегосударственном уровне реализуется целостная модель ветеранской политики, которая охватывает все ключевые сферы – от медицинской реабилитации до развития бизнеса

Об этом заявила глава партии "Слуга Народа", народный депутат Елена Шуляк, передает RegioNews.

"Политика Героев – это не про отдельные инициативы. Это – государственная система, которая охватывает жизненный путь каждого ветерана после фронта. Мы меняем подход – от символической благодарности к конкретной поддержке в повседневной жизни", – отметила Елена Шуляк.

В частности, в Украине создается сеть ветеранских пространств в громадах – для предоставления услуг, поддержки, консультирования и реабилитации. На реализацию этого проекта государство выделило 450 млн грн.

А еще 2,93 млрд грн из госбюджета пойдут на обеспечение деятельности "помощников" ветерана, которые будут встречать наших защитников сразу после возвращения домой, сопровождать их на всех этапах адаптации. Функционировать система будет по принципу "равный – равному", то есть приоритет при отборе помощников будет отдаваться людям, уже имеющим боевой опыт, либо членам их семей. В целом планируется подготовить и трудоустроить до 11 300 специалистов по сопровождению по всей Украине.

Глава "Слуги Народа" объяснила, что в 2025 году основной акцент делается на реабилитацию и восстановление. На сегодняшний день реабилитационную помощь предоставляют 555 медицинских учреждений. Государство также усиливает амбулаторную помощь. В каждой громаде, где есть медучреждение, появится почти 300 безбарьерных амбулаторных реабилитационных отделений. Сейчас уже работает 90 таких отделений.

Кроме того, разработано 293 региональные программы оздоровления, которые охватят более 17 тысяч участников боевых действий по всей стране. На эти нужды в государственном бюджете предусмотрено более 275 млн грн.

Глава "Слуги Народа" добавила, что еще одно важное направление Политики Героев – обеспечение ветеранов жильем. В частности, 4 млрд грн государство выделило на выплату денежной компенсации за приобретение жилья ветеранам войны и семьям погибших Героев. Эти средства направлены на улучшение жилищных условий более 1600 защитников и защитниц и их семей. Кроме того, ветераны войны могут получить компенсацию за аренду жилья.

Следующее направление Политики Героев – это программы переобучения, микрогрантов на развитие ветеранского бизнеса и трудоустройства участников боевых действий. В частности, на развитие и поддержку ветеранского предпринимательства государство выделило 300 млн грн.

В партии "Слуга Народа" напомнили, что правительство разработало государственную программу "Власна справа", согласно которой участники боевых действий, а также их жены или мужья могут получить государственные гранты на сумму до 1 млн грн и потратить их на развитие собственного бизнеса.

Ранее в партии "Слуга Народа" сообщали, что государство уже взялось за системное и централизованное развитие ветеранского спорта. Это – одна из главных задач профильного Министерства по делам ветеранов. Такое решение недавно принял парламент.

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