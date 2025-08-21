Учасники бойових дій зможуть отримати додаткову відпустку

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

За його словами, 21 серпня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який надає військовослужбовцям право на гарантовану відпустку на 15 з 30 днів щорічної основної відпустки, інші 15 днів надаються залежно від можливостей у підрозділі.

"Учасники бойових дій тепер матимуть можливість отримати додаткові 14 днів відпустки, що були неактивними під час воєнного стану", – йдеться у повідомленні.

Тим часом контрактники 18-24, які не мають вищої освіти та навчаються, відтепер матимуть право на відпустку на складання іспитів.

Нагадаємо, в Україні формується нова система ветеранської підтримки. Вона охоплюватиме всі ключові сфери – від медичної реабілітації до розвитку бізнесу.