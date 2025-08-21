19:43  21 серпня
Орбан прокоментував удар РФ по Мукачеву
18:09  21 серпня
На Україну насувається циклон з дощами та грозами
07:37  21 серпня
Жорстоке побиття на Вінниччині: жінка в лікарні, чоловік – у СІЗО
UA | RU
UA | RU
21 серпня 2025, 20:09

Учасники бойових дій зможуть отримати додаткову відпустку

21 серпня 2025, 20:09
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Учасники бойових дій зможуть отримати додаткові 14 днів відпустки

Як передає RegioNews, про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

За його словами, 21 серпня президент України Володимир Зеленський підписав закон, який надає військовослужбовцям право на гарантовану відпустку на 15 з 30 днів щорічної основної відпустки, інші 15 днів надаються залежно від можливостей у підрозділі.

"Учасники бойових дій тепер матимуть можливість отримати додаткові 14 днів відпустки, що були неактивними під час воєнного стану", – йдеться у повідомленні.

Тим часом контрактники 18-24, які не мають вищої освіти та навчаються, відтепер матимуть право на відпустку на складання іспитів.

Нагадаємо, в Україні формується нова система ветеранської підтримки. Вона охоплюватиме всі ключові сфери – від медичної реабілітації до розвитку бізнесу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Володимир Зеленський ЗСУ УБД відпустка закон
За добу ЗСУ ліквідували майже 1000 росіян
18 серпня 2025, 07:03
Україна виплатить по 15 млн грн сім'ям військовослужбовців, які загинули у полоні
15 серпня 2025, 21:33
ЗСУ зупинили прорив фронту на Донеччині
15 серпня 2025, 21:12
Всі новини »
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
Орбан прокоментував удар РФ по Мукачеву
21 серпня 2025, 19:43
Суд визнав законним будівництво на полонині Руна на Закарпатті
21 серпня 2025, 19:26
Україна зможе виробляти понад 200 ракет "Фламінго" на місяць
21 серпня 2025, 18:47
"Ми реалістичні": Андрій Єрмак розповів, чи буде Україна поступатися територіями
21 серпня 2025, 18:17
На Україну насувається циклон з дощами та грозами
21 серпня 2025, 18:09
На Чернігівщині окупанти атакували села дронами: постраждали двоє жінок
21 серпня 2025, 18:00
Колишню директорку ліцею на Харківщині підозрюють у просуванні російської освіти
21 серпня 2025, 17:47
Трьох жителів Рівненщини підозрюють у незаконній вирубці дерев на 300 тис. грн
21 серпня 2025, 17:41
На Прикарпатті аферисти вкрали з рахунку жінки десятки тисяч гривень
21 серпня 2025, 17:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віталій Шабунін
Сергій Фурса
Всі блоги »