На Україну насувається циклон з дощами та грозами
У п’ятницю, 22 серпня, погоду в Україні визначатиме активний циклон середземноморського походження
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.
За її словами, циклон зумовить дощі, грози, подекуди навіть сильні зливи та шквалисте посилення вітру в західних, північних та більшості центральних областей (окрім Дніпра з районами).
На сході та півдні втримається суха погода.
Вітер буде з південно заходу, помірний, часом рвучкий.
Температура повітря протягом дня 22-го серпня буде контрастною:
- на заході прохолодно, +17…+21 градус;
- на півночі +21…+24 градуси;
- на сході +30…+34 градуси;
- на півдні +29…+32 градуси;
- у центральній частині +29…+32, на Вінниччині близько +25 градусів.
У Києві у п'ятницю очікується дощ, гроза та зниження температури повітря до +22 градусів.
Раніше синоптик Ігор Кібальчич попередив, що ночі стануть холоднішими, а денна температура все ще залишатиметься теплою.
