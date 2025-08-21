18:09  21 серпня
На Україну насувається циклон з дощами та грозами
На Житомирщині пошкоджена контактна мережа: поїзди курсують із затримками
Жорстоке побиття на Вінниччині: жінка в лікарні, чоловік – у СІЗО
На Україну насувається циклон з дощами та грозами

ілюстративне фото: з відкритих джерел
У п’ятницю, 22 серпня, погоду в Україні визначатиме активний циклон середземноморського походження

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, циклон зумовить дощі, грози, подекуди навіть сильні зливи та шквалисте посилення вітру в західних, північних та більшості центральних областей (окрім Дніпра з районами).

На сході та півдні втримається суха погода.

Вітер буде з південно заходу, помірний, часом рвучкий.

Температура повітря протягом дня 22-го серпня буде контрастною:

  • на заході прохолодно, +17…+21 градус;
  • на півночі +21…+24 градуси;
  • на сході +30…+34 градуси;
  • на півдні +29…+32 градуси;
  • у центральній частині +29…+32, на Вінниччині близько +25 градусів.

У Києві у п'ятницю очікується дощ, гроза та зниження температури повітря до +22 градусів.

Раніше синоптик Ігор Кібальчич попередив, що ночі стануть холоднішими, а денна температура все ще залишатиметься теплою.

21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
