В українських чиновників вилучили прихованих активів на 30 млн грн
За 7 місяців 2025 року винесено 17 судових рішень про цивільну конфіскацію активів на 30 млн грн
Про це повідомив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.
За його словами, за результатами моніторингу способу життя чиновників за сім місяців 2025 року винесено 17 судових рішень про цивільну конфіскацію активів на 30 млн грн.
"Це реальні кошти, стягнуті в дохід держави без тривалих очікувань обвинувальних вироків фігурантам проваджень", – повідомив Павлущик.
Як повідомлялось, українські посадовці "напомилялись" у деклараціях майже на 6 млрд грн. Кожна третя перевірена декларація (423 випадки) містила ознаки подання свідомо неправдивих даних.
