18:09  21 серпня
На Україну насувається циклон з дощами та грозами
10:03  21 серпня
На Житомирщині пошкоджена контактна мережа: поїзди курсують із затримками
07:37  21 серпня
Жорстоке побиття на Вінниччині: жінка в лікарні, чоловік – у СІЗО
21 серпня 2025, 17:15

В українських чиновників вилучили прихованих активів на 30 млн грн

21 серпня 2025, 17:15
ілюстративне фото: з відкритих джерел
За 7 місяців 2025 року винесено 17 судових рішень про цивільну конфіскацію активів на 30 млн грн

Про це повідомив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

За його словами, за результатами моніторингу способу життя чиновників за сім місяців 2025 року винесено 17 судових рішень про цивільну конфіскацію активів на 30 млн грн.

"Це реальні кошти, стягнуті в дохід держави без тривалих очікувань обвинувальних вироків фігурантам проваджень", – повідомив Павлущик.

Як повідомлялось, українські посадовці "напомилялись" у деклараціях майже на 6 млрд грн. Кожна третя перевірена декларація (423 випадки) містила ознаки подання свідомо неправдивих даних.

Судді України вперше взяли участь у дослідженні Європейської мережі рад правосуддя – аналізує результати суддя Марина Барсук
21 серпня 2025, 16:36
Народні депутати ухвалили зміни до держбюджету і забрали 8 млрд грн у Києва
20 серпня 2025, 16:49
Начальник ДСНС у Вінницькій області змушував підлеглих будувати йому будинки
20 серпня 2025, 09:43
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
Україна зможе виробляти понад 200 ракет "Фламінго" на місяць
21 серпня 2025, 18:47
"Ми реалістичні": Андрій Єрмак розповів, чи буде Україна поступатися територіями
21 серпня 2025, 18:17
На Україну насувається циклон з дощами та грозами
21 серпня 2025, 18:09
На Чернігівщині окупанти атакували села дронами: постраждали двоє жінок
21 серпня 2025, 18:00
Колишню директорку ліцею на Харківщині підозрюють у просуванні російської освіти
21 серпня 2025, 17:47
Трьох жителів Рівненщини підозрюють у незаконній вирубці дерев на 300 тис. грн
21 серпня 2025, 17:41
На Прикарпатті аферисти вкрали з рахунку жінки десятки тисяч гривень
21 серпня 2025, 17:35
У Запоріжжі викрили чиновника на розкраданні коштів
21 серпня 2025, 17:23
На Харківщині до вересня відкриють фабрику-кухню для шкільних обідів
21 серпня 2025, 17:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Вадим Денисенко
Віталій Шабунін
Сергій Фурса
