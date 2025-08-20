Невакцинированных детей могут не допустить к обучению в школах

иллюстративное фото: из открытых источников

Руководители учебных заведений могут не допустить к обучению школьников, если те не имеют всех необходимых прививок

Как передает RegioNews, об этом сообщил на брифинге главный государственный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.

По его словам, при рискованной эпидемической ситуации руководители учебных заведений могут не допустить к оффлайну обучение школьников, если те не имеют всех необходимых прививок.

В таком случае ребенку могут предложить другой тип образования, в частности, дистанционный.

Кузин добавил, что школьника могут ограничивать в посещении заведения, пока он не получит необходимые вакцины, или пока ситуация с распространением болезни не стабилизируется.

Напомним, Кабмин и местные администрации готовят условия старта учебного года, учитывая безопасность учащихся и педагогов в каждом регионе. Учебный год 2025-2026 начнется 1 сентября и продлится до 30 июня 2026 года.