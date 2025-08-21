Фото: ілюстративне

В Україні планують розширити програму безкоштовного шкільного харчування на всіх учнів з 1 по 11 клас

Про це заявила перша віцепрем’єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко під час конференції "Серпнева 2025: освіта для мінливого світу", передає RegioNews.

За її словами, уряд готує необхідні зміни та шукатиме додаткові фінансові ресурси в державному бюджеті, щоб реалізувати нову ініціативу з наступного року.

Реформа харчування у школах триває вже кілька років. Перша леді Олена Зеленська нагадала, що модернізовано понад тисячу харчоблоків, а більше ніж 6,5 тисяч кухарів пройшли спеціалізоване навчання у кулінарних хабах. Нині щодня близько 1,5 мільйона учнів початкових класів отримують безкоштовні гарячі обіди. Вона підкреслила, що шкільне харчування - це не лише питання здоров’я, а й символ турботи та стабільності для дітей у воєнний час.

Раніше заступник міністра освіти Андрій Сташків повідомив, що з вересня 2025 року програму поступово почнуть розширювати у прифронтових громадах. Там учні середніх і старших класів (5–11) також зможуть отримувати безкоштовне харчування. За останні два роки кількість дітей, охоплених програмою, зросла з 900 тисяч до 1,6 мільйона, і уряд планує довести цей показник до повного охоплення усіх школярів.

Нагадаємо, з початку 2025 року всі учні початкової школи в Україні безкоштовно отримують гарячі обіди. Для цього у держбюджеті передбачили 2,9 мільярда гривень, які спрямовуються громадам у вигляді освітньої субвенції.

