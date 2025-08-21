11:50  21 серпня
21 серпня 2025, 15:50

В Україні запровадять безкоштовне харчування для учнів 1–11 класів

21 серпня 2025, 15:50
Фото: ілюстративне
В Україні планують розширити програму безкоштовного шкільного харчування на всіх учнів з 1 по 11 клас

Про це заявила перша віцепрем’єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко під час конференції "Серпнева 2025: освіта для мінливого світу", передає RegioNews.

За її словами, уряд готує необхідні зміни та шукатиме додаткові фінансові ресурси в державному бюджеті, щоб реалізувати нову ініціативу з наступного року.

Реформа харчування у школах триває вже кілька років. Перша леді Олена Зеленська нагадала, що модернізовано понад тисячу харчоблоків, а більше ніж 6,5 тисяч кухарів пройшли спеціалізоване навчання у кулінарних хабах. Нині щодня близько 1,5 мільйона учнів початкових класів отримують безкоштовні гарячі обіди. Вона підкреслила, що шкільне харчування - це не лише питання здоров’я, а й символ турботи та стабільності для дітей у воєнний час.

Раніше заступник міністра освіти Андрій Сташків повідомив, що з вересня 2025 року програму поступово почнуть розширювати у прифронтових громадах. Там учні середніх і старших класів (5–11) також зможуть отримувати безкоштовне харчування. За останні два роки кількість дітей, охоплених програмою, зросла з 900 тисяч до 1,6 мільйона, і уряд планує довести цей показник до повного охоплення усіх школярів.

Нагадаємо, з початку 2025 року всі учні початкової школи в Україні безкоштовно отримують гарячі обіди. Для цього у держбюджеті передбачили 2,9 мільярда гривень, які спрямовуються громадам у вигляді освітньої субвенції.

Раніше повідомлялося, кулінар Євген Клопотенко відповів на хвилю критики у соцмережах щодо нового шкільного меню, яке він розробив. Тоді він зазначив, що до змін у харчуванні потрібно звикнути, адже вони спрямовані на формування здорових звичок у дітей.

21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
