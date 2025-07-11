13:38  11 июля
На Запорожье фиксируют нашествие саранчи: первое видео с места
10:10  11 июля
Возле Львова на BMW упало дерево: пострадала 17-летняя девушка
06:40  11 июля
Из Украины пытались вывезти старинную икону Иисуса Христа
UA | RU
UA | RU
11 июля 2025, 14:54

Армия пчел-киборгов: как Китай внедряет технологии в насекомых для военных целей

11 июля 2025, 14:54
Читайте також українською мовою
фото: The Telegraph
Читайте також
українською мовою

Китайские ученые встраивают микроконтроллеры в мозг пчел, чтобы использовать их в спасательных операциях и разведке

Об этом сообщает издание The Telegraph, передает RegioNews.

В Китае разрабатывают уникальный проект по созданию пчел-киборгов, которые могут использоваться как для поисково-спасательных операций, так и для разведывательных задач. По данным The Telegraph, ученые монтируют микроконтроллеры непосредственно в мозг насекомых, предоставляя им возможность выполнять сложные функции.

Эти "умные" пчелы способны находить людей, оказавшихся под завалами, что может стать весомым вкладом в спасение жизни после стихийных бедствий.

Одним из основных вызовов проекта является питание устройств. Маленькие батарейки не держат заряд долго, тогда как большие варианты слишком тяжелы для насекомых, что ограничивает их мобильность и эффективность. Ученые работают над поиском оптимальных решений для этой проблемы, чтобы максимально раскрыть потенциал пчел-киборгов.

Ранее сообщалось, нардепка от "Слуги народа" заявила, что коронавирус может быть "биологическим оружием".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Китай оружие поиск технологии биологическое оружие пчелы
У 46-летнего жителя Днепропетровщины обнаружили арсенал оружия в гараже
11 июля 2025, 14:02
В Украине запускают одну из самых больших систем накопления энергии в Восточной Европе
10 июля 2025, 21:59
Украина первой в Европе запустит мобильный интернет Starlink
10 июля 2025, 14:09
Все новости »
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
Завтра часть областей будет страдать от жары, а в других – дожди с грозами
11 июля 2025, 15:55
Ребенок потерялся по дороге домой: в Днепре на остановке обнаружили взволнованного мальчика
11 июля 2025, 15:46
Буданов дал прогноз, когда в Украине произойдет прекращение огня и будет достигнуто перемирие
11 июля 2025, 15:25
Предупреждают об опасности для пяти регионов Украины: зафиксирована подозрительная воздушная активность
11 июля 2025, 15:23
Украину атаковали 79 дронов: зафиксировано попадание в 8 локациях
11 июля 2025, 15:21
В Харькове в гараже обнаружили большой арсенал с боеприпасами
11 июля 2025, 15:12
В Ровенском районе в результате ДТП травмировались 2 человека: что известно
11 июля 2025, 15:09
Мотосезон на Прикарпатье: за полгода – более 100 аварий, 10 погибших
11 июля 2025, 15:07
На Волыни будут судить руководителя благотворительной организации, который ввозил авто под видом гуманитарной помощи и продавал
11 июля 2025, 14:44
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Все публикации »
Виктор Уколов
Вадим Денисенко
Марианна Безуглая
Все блоги »