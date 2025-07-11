фото: The Telegraph

Китайские ученые встраивают микроконтроллеры в мозг пчел, чтобы использовать их в спасательных операциях и разведке

Об этом сообщает издание The Telegraph, передает RegioNews.

В Китае разрабатывают уникальный проект по созданию пчел-киборгов, которые могут использоваться как для поисково-спасательных операций, так и для разведывательных задач. По данным The Telegraph, ученые монтируют микроконтроллеры непосредственно в мозг насекомых, предоставляя им возможность выполнять сложные функции.

Эти "умные" пчелы способны находить людей, оказавшихся под завалами, что может стать весомым вкладом в спасение жизни после стихийных бедствий.

Одним из основных вызовов проекта является питание устройств. Маленькие батарейки не держат заряд долго, тогда как большие варианты слишком тяжелы для насекомых, что ограничивает их мобильность и эффективность. Ученые работают над поиском оптимальных решений для этой проблемы, чтобы максимально раскрыть потенциал пчел-киборгов.

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