Фото: ілюстративне

В Україні посилюють моніторинг захворюваності на COVID-19 та грип, щоб оперативно реагувати на можливе поширення хвороб у регіонах

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

В Україні з вересня можуть запровадити карантинні обмеження по областях через поєднане зростання захворюваності на COVID-19 та грип. Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що буде впроваджено моніторинг ключових епідемічних показників для прийняття своєчасних рішень.

За даними МОЗ, у серпні 2025 року зареєстровано 8 714 випадків COVID-19, з яких 1 342 пацієнти потребували стаціонарного лікування. Для порівняння, у серпні минулого року фіксували 26 451 випадок, з них 3 191 хворий перебував у лікарнях. Найбільше нових випадків нині спостерігають у Києві та області (2 076 та 726), Дніпропетровській області (1 469) та Львівській області (735).

У країні підтверджено 83 випадки нових мутацій штаму Омікрон - субваріанти "Stratus" (81 випадок) та "Nimbus" (2 випадки). Характерними симптомами "Nimbus" є гострий біль у горлі, а "Stratus" - охриплість та хриплий голос. Інші прояви хвороби залишаються типовими для COVID-19: підвищена температура, кашель, нежить, головний біль, втома та втрата нюху або смаку.

Медики наголошують, що основним способом захисту від важкого перебігу хвороби є вакцинація. Її щосезонно рекомендовано проводити людям із групи ризику. Вакцинація проти COVID-19 в Україні залишається безоплатною, записатися можна через свого сімейного лікаря.

Раніше повідомлялося, китайські науковці розробляють технологію вбудовування мікроконтролерів у мозок бджіл, щоб застосовувати їх під час розвідки та рятувальних місій.