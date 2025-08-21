11:50  21 серпня
ДТП із пʼятьма загиблими на Хмельниччині: водійка перебуватиме під вартою
10:03  21 серпня
На Житомирщині пошкоджена контактна мережа: поїзди курсують із затримками
07:37  21 серпня
Жорстоке побиття на Вінниччині: жінка в лікарні, чоловік – у СІЗО
UA | RU
UA | RU
21 серпня 2025, 15:32

Із вересня в Україні можуть оголосити карантин по областях через COVID та грип

21 серпня 2025, 15:32
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

В Україні посилюють моніторинг захворюваності на COVID-19 та грип, щоб оперативно реагувати на можливе поширення хвороб у регіонах

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

В Україні з вересня можуть запровадити карантинні обмеження по областях через поєднане зростання захворюваності на COVID-19 та грип. Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що буде впроваджено моніторинг ключових епідемічних показників для прийняття своєчасних рішень.

За даними МОЗ, у серпні 2025 року зареєстровано 8 714 випадків COVID-19, з яких 1 342 пацієнти потребували стаціонарного лікування. Для порівняння, у серпні минулого року фіксували 26 451 випадок, з них 3 191 хворий перебував у лікарнях. Найбільше нових випадків нині спостерігають у Києві та області (2 076 та 726), Дніпропетровській області (1 469) та Львівській області (735).

У країні підтверджено 83 випадки нових мутацій штаму Омікрон - субваріанти "Stratus" (81 випадок) та "Nimbus" (2 випадки). Характерними симптомами "Nimbus" є гострий біль у горлі, а "Stratus" - охриплість та хриплий голос. Інші прояви хвороби залишаються типовими для COVID-19: підвищена температура, кашель, нежить, головний біль, втома та втрата нюху або смаку.

Медики наголошують, що основним способом захисту від важкого перебігу хвороби є вакцинація. Її щосезонно рекомендовано проводити людям із групи ризику. Вакцинація проти COVID-19 в Україні залишається безоплатною, записатися можна через свого сімейного лікаря.

Раніше повідомлялося, китайські науковці розробляють технологію вбудовування мікроконтролерів у мозок бджіл, щоб застосовувати їх під час розвідки та рятувальних місій.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
грип карантин COVID-19 вакцинація епідемія регіони
Невакцинованих дітей можуть не допустити до навчання у школах
20 серпня 2025, 18:50
Новий сплеск COVID-19 в Україні: Ляшко пояснив, чого очікувати
20 серпня 2025, 12:43
У Львові помер 65-річний чоловік із важким перебігом COVID-19
20 серпня 2025, 07:54
Всі новини »
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
На Київщині затримали чоловіка, який отримав 10 тис. доларів за "допомогу" з військовим обліком
21 серпня 2025, 16:57
Судді України вперше взяли участь у дослідженні Європейської мережі рад правосуддя – аналізує результати суддя Марина Барсук
21 серпня 2025, 16:36
Харківських підприємців запрошують оцінити онлайн-сервіс для пошуку фінансування
21 серпня 2025, 16:26
Завод на Закарпатті, куди влучили росіяни, досі горить
21 серпня 2025, 15:59
В Україні запровадять безкоштовне харчування для учнів 1–11 класів
21 серпня 2025, 15:50
На Полтавщині виставили на продаж сироробний комбінат
21 серпня 2025, 15:48
Гонорар Світоліної на Цинциннаті: скільки заробила тенісистка
21 серпня 2025, 15:37
На Сумщині судили зрадника, який скоригував вогонь по блокпосту
21 серпня 2025, 15:27
Житель Буковини за 200 000 грн оформляв фіктивні документи для виїзду чоловіків за кордон
21 серпня 2025, 15:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віталій Шабунін
Сергій Фурса
Всі блоги »