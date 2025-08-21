11:50  21 серпня
21 серпня 2025, 15:37

Гонорар Світоліної на Цинциннаті: скільки заробила тенісистка

21 серпня 2025, 15:37
Фото: з відкритих джерел
Еліна Світоліна завершила виступи на турнірі серії WTA 1000 у Цинциннаті на стадії 1/32 фіналу. Українська тенісистка програла вже у першому матчі основної сітки, однак поповнила свій призовий рахунок на $18,200

Про це повідомляє "Sport.ua", передає RegioNews.

Загалом на турнірі Україну представили п'ять тенісисток. Найуспішнішою стала Людмила Кіченок, яка у парі з Еллен Перес дійшла до півфіналу. Дует заробив $74,700 (по $37,350 кожна).

Марта Костюк та Даяна Ястремська виграли свої стартові матчі, але відмовилися від участі в третьому раунді. Обидві отримали по $32,840. Юлія Стародубцева програла у першому раунді і заробила $11,270.

Турнір завершився перемогами фаворитів: у жінок трофей здобула Іга Свьонтек ($752,275), у чоловіків — Карлос Алькарас ($1,124,380).

Довідка: Цинциннаті (Western & Southern Open) — престижний тенісний турнір у США, що входить до серії ATP Masters 1000 і WTA 1000. Проводиться щорічно на хардових кортах і збирає найкращих гравців світу. Турнір є важливим етапом підготовки до US Open.

Нагадаємо, нещодавно Еліна Світоліна, яка живе за кордоном, але часто приїжджає в Україну, придбала квартиру в одному з найвищих хмарочосів у Києві. Відомо, що у житловому комплексі, де живе тенісистка, є спортивний зал, ресторан, парки, і, звісно, укриття.

