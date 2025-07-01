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Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Харьковская звезда тенниса Элина Свитолина установила новый рекорд турниров Grand Slam. Она одержала 21 победу в стартовых матчах мейджоров. 30 июня спортсменка победила венгерку Анну Бондарь со счетом 6:3, 6:1. Известно, что матч длился больше часа.

Это самый лучший показатель в истории женского тенниса. До Элины Светолиной никто не достигал подобной серии побед на старте Grand Slam.

Справка. Элина Свитолина — украинская теннисистка, третья ракетка мира в рейтинге WTA в 2017, 2018 и 2019 годах в одиночном разряде, бронзовый призер Летних Олимпийских игр 2020 в Токио (2021), чемпионка итогового турнира WTA Final. Выиграла 17 турниров WTA в одиночном разряде и два - в парном. С 2017 по 2025 год подряд она становилась доходившей в четвертьфинал.

Стоит отметить, что в 2022 году Свитолина стала послом UNITED24. Вместе с футболистом Андреем Шевченко она представила программу Ukraine House, которая направлена на привлечение средств на восстановление разрушенных россиянами дорог, мостов, объектов критической и гражданской инфраструктуры в Украине. Также спортсменка поддерживает подразделение "Хартия".