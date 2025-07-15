Реванш Усика и Дюбуа: какой гонорар получат боксеры

фото: Queensberry Promotions

Александр Усик получит около 132,28 млн. долларов, что составляет 65% от общего гонорара, тогда как Джо Джо Дюбуа заработает 71,22 млн. долларов. Эти суммы станут наибольшими выплатами в карьерах обоих боксеров

Об этом пишет Independent, передает RegioNews.

Общий призовой фонд поединка превысит 200 миллионов долларов.

С момента их первого боя два года назад Усик удерживает все четыре основных титула в тяжелом весе, став первым абсолютным чемпионом мира в этой категории. Тогда он одержал победу над Дюбуа в девятом раунде.

За это время британский боксер вернулся в бойцовскую элиту, сенсационно победив Энтони Джошуа и став обладателем титула IBF.

Напомним, 19 июля украинский чемпион Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа снова сойдутся в ринге. Поединок состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Ранее украинский боксер Александр Усик объявил, что планирует провести еще два поединка. После этого он завершит профессиональную карьеру и нацепит перчатки на гвоздь.