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01 июля 2025, 15:12

В Киеве разоблачили фальшивомонетчиков, печатавших доллары и гривны

01 июля 2025, 15:12
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фото: Бюро экономической безопасности
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Злоумышленники занимались изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков, в частности, банкнот номиналом 100 долларов США и 500 гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Для прикрытия злоумышленники арендовали здание в Киевской области. Там разместили специальное оборудование для изготовления фальшивых банкнот.

Для конспирации фальшивомонетчики использовали подставные лица, меняли транспортные средства и средства связи, а финансовые операции осуществляли через подставные реквизиты.

В ходе обысков правоохранители изъяли оборудование для изготовления фальшивых банкнот, комплектующие материалы, специальные краски и бумагу, готовые поддельные купюры (100 долларов США и 500 гривен), компьютерную технику и мобильные телефоны и 3 автомобиля.

Напомним, в Киевской области будут судить дельца, который продавал поддельные гривны и доллары.

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