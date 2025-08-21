11:50  21 серпня
ДТП із пʼятьма загиблими на Хмельниччині: водійка перебуватиме під вартою
10:03  21 серпня
На Житомирщині пошкоджена контактна мережа: поїзди курсують із затримками
07:37  21 серпня
Жорстоке побиття на Вінниччині: жінка в лікарні, чоловік – у СІЗО
UA | RU
UA | RU
21 серпня 2025, 12:30

До Дня Незалежності Нацбанк випустить оновлену банкноту 20 грн із написом: "Слава Україні!"

21 серпня 2025, 12:30
Читайте также на русском языке
Фото: Національний банк України
Читайте также
на русском языке

Нові купюри матимуть символічне доповнення, яке підкреслює національну ідентичність та патріотичний дух

Про це повідомляє Національний банк України, передає RegioNews.

Національний банк України оголосив про введення в обіг модифікованих банкнот номіналом 20 гривень. Відтепер на них з’явиться напис:

"Слава Україні! Героям слава!".

Патріотичне гасло розміщене у правій верхній частині зворотного боку купюри.

Як зазначають у НБУ, усі інші елементи дизайну та захисту залишаються такими ж, як і в банкнот зразка 2018 року. Це означає, що нова модифікація не впливає на основні характеристики купюри, а лише доповнює її символічним написом.

З 21 серпня 2025 року банки та інкасаційні компанії почнуть отримувати оновлені двадцятки. Їх поступово видаватимуть клієнтам у банкоматах та касах, а також використовуватимуть для заміни зношених або пошкоджених банкнот.

У Нацбанку уточнюють, що громадянам не потрібно спеціально обмінювати купюри попередніх випусків. Всі банкноти номіналом 20 гривень, незалежно від року виготовлення, залишатимуться дійсними платіжними засобами і перебуватимуть в обігу одночасно.

Раніше повідомлялося, у Києві правоохоронці викрили групу фальшивомонетників, які налагодили друк підроблених грошей. Вони виготовляли та збували купюри номіналом 100 доларів США та 500 гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
НБУ гроші гривня номінал День незалежності напис купюра
У Києві крадії зі стажем винесли з квартири понад $8 тисяч: їм загрожує до 8 років
21 серпня 2025, 09:52
У Дніпрі виявили розтрату понад 42 млн грн на медіапослугах для міськради
20 серпня 2025, 14:33
На Тернопільщині шахраї, видаючи себе за співробітників спецслужб, "розвели" жінку на 160 тис. грн
20 серпня 2025, 12:06
Всі новини »
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
10 тисяч доларів за таємне залишення служби без наслідків: на Одещині викрили посадовця ТЦК
21 серпня 2025, 13:33
Небезпечна знахідка в лісі: на Полтавщині знешкодили бойову частину ракети
21 серпня 2025, 13:29
На Вінниччині двоє чоловіків хотіли подолати Дністер, щоб дістатися Молдови
21 серпня 2025, 13:20
На Житомирщині посадовець міськради вимагав 100 грн за кожен кубометр заготовленої деревини
21 серпня 2025, 13:13
Обстріл Херсона: один загиблий, п'ятеро поранених, серед них поліцейські
21 серпня 2025, 13:10
На Київщині водій Tesla спровокував ДТП з мотоциклом: є постраждалий
21 серпня 2025, 12:56
В Україні майже у половини дітей фіксують ознаки ПТСР, - Олена Зеленська
21 серпня 2025, 12:48
Зеленський спростував ймовірність окупації всього Донбасу до кінця року
21 серпня 2025, 12:46
Це не війна на знищення: чому Україна вистоїть
21 серпня 2025, 12:22
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віталій Шабунін
Сергій Фурса
Всі блоги »