Фото: Національний банк України

Про це повідомляє Національний банк України

Національний банк України оголосив про введення в обіг модифікованих банкнот номіналом 20 гривень. Відтепер на них з’явиться напис:

"Слава Україні! Героям слава!".

Патріотичне гасло розміщене у правій верхній частині зворотного боку купюри.

Як зазначають у НБУ, усі інші елементи дизайну та захисту залишаються такими ж, як і в банкнот зразка 2018 року. Це означає, що нова модифікація не впливає на основні характеристики купюри, а лише доповнює її символічним написом.

З 21 серпня 2025 року банки та інкасаційні компанії почнуть отримувати оновлені двадцятки. Їх поступово видаватимуть клієнтам у банкоматах та касах, а також використовуватимуть для заміни зношених або пошкоджених банкнот.

У Нацбанку уточнюють, що громадянам не потрібно спеціально обмінювати купюри попередніх випусків. Всі банкноти номіналом 20 гривень, незалежно від року виготовлення, залишатимуться дійсними платіжними засобами і перебуватимуть в обігу одночасно.

