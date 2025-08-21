Удар із повітря: чим Росія атакувала Україну цієї ночі

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 21 серпня (із 18.40 20 серпня) армія РФ атакувала Україну 614-ма засобами повітряного нападу

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Так, ворог застосував:

574 ударні БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори різних типів;

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";

2 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23;

19 крилатих ракет Х-101;

14 ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря;

1 ракету невстановленого типу з окупованого Криму.

До відбиття атаки були залучені всі наявні сили протиповітряної оборони: авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи, а також системи безпілотної боротьби.

Станом на 09:00 21 серпня Силам оборони вдалося збити або подавити 577 цілей.

Зафіксовано влучання ворожих ракет та дронів у 11 локаціях по території України. Ще на трьох об'єктах зафіксовано падіння уламків збитих повітряних цілей.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня російські війська завдали ракетного удару по одному з підприємств у Мукачеві, що на Закарпатті. Відомо про 12 постраждалих.

Окрім того, влучання зафіксовані в декількох районах Львова одразу на кількох локаціях. Виникли пожежі. На жаль, внаслідок атаки загинула одна людина.