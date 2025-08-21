07:37  21 серпня
Жорстоке побиття на Вінниччині: жінка в лікарні, чоловік – у СІЗО
00:30  21 серпня
У Запоріжжі цілий двір у центрі став сміттєзвалищем
01:40  21 серпня
Співачка Солоха народила сина
UA | RU
UA | RU
21 серпня 2025, 09:27

Удар із повітря: чим Росія атакувала Україну цієї ночі

21 серпня 2025, 09:27
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 21 серпня (із 18.40 20 серпня) армія РФ атакувала Україну 614-ма засобами повітряного нападу

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Так, ворог застосував:

  • 574 ударні БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори різних типів;
  • 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";
  • 2 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23;
  • 19 крилатих ракет Х-101;
  • 14 ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря;
  • 1 ракету невстановленого типу з окупованого Криму.

До відбиття атаки були залучені всі наявні сили протиповітряної оборони: авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи, а також системи безпілотної боротьби.

Станом на 09:00 21 серпня Силам оборони вдалося збити або подавити 577 цілей.

Зафіксовано влучання ворожих ракет та дронів у 11 локаціях по території України. Ще на трьох об'єктах зафіксовано падіння уламків збитих повітряних цілей.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня російські війська завдали ракетного удару по одному з підприємств у Мукачеві, що на Закарпатті. Відомо про 12 постраждалих.

Окрім того, влучання зафіксовані в декількох районах Львова одразу на кількох локаціях. Виникли пожежі. На жаль, внаслідок атаки загинула одна людина.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ППО Україна РФ російська армія Кинджал дрони крилата ракета війна атака
Атака на Львів: кількість постраждалих зросла
21 серпня 2025, 09:04
Окупанти завдали три авіаудари по селу на Запоріжжі: є постраждала
21 серпня 2025, 08:50
У ДСНС показали наслідки атаки на Львів: є загиблий та постраждалі
21 серпня 2025, 08:29
Всі новини »
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
Росіяни вдарили ФАБом по Краматорську: наслідки
21 серпня 2025, 09:30
У Києві судитимуть чоловіка, який обікрав ліцей
21 серпня 2025, 09:15
Атака на Львів: кількість постраждалих зросла
21 серпня 2025, 09:04
Палиця замість слів: на Житомирщині чоловіка відправили до лікарні після бійки
21 серпня 2025, 08:54
Окупанти завдали три авіаудари по селу на Запоріжжі: є постраждала
21 серпня 2025, 08:50
Путін між США і Китаєм: чому він шукає подвійного протекторату
21 серпня 2025, 08:38
У ДСНС показали наслідки атаки на Львів: є загиблий та постраждалі
21 серпня 2025, 08:29
Ліки з отрути і посліду: в Україні викрили російську фармсхему
21 серпня 2025, 08:28
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
21 серпня 2025, 08:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »