Невакцинованих дітей можуть не допустити до навчання у школах

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Керівники закладів освіти можуть не допустити до навчання школярів, якщо ті не мають усіх необхідних щеплень

Як передає RegioNews, про це повідомив під час брифінгу головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін.

За його словами, за ризикованої епідемічної ситуації керівники закладів освіти можуть не допустити до офлайн навчання школярів, якщо ті не мають усіх необхідних щеплень.

У такому випадку дитині можуть запропонувати інший тип освіти, зокрема дистанційний.

Кузін додав, що школяра можуть обмежувати у відвідуванні закладу, поки той не отримає необхідні вакцини, або доки ситуація з поширенням хвороби не стабілізується.

Нагадаємо, Кабмін та місцеві адміністрації готують умови старту навчального року, враховуючи безпеку учнів та педагогів у кожному регіоні. Навчальний рік 2025-2026 розпочнеться 1 вересня і триватиме до 30 червня 2026 року.