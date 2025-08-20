12:58  20 серпня
Українка намагалась вивезти до Польщі колекцію старовинних монет
12:45  20 серпня
На Закарпатті затримали молодика за зґвалтування 13-річної дитини: дівчинка вагітна
10:55  20 серпня
Бех-Романчук прокоментувала 4-річне відсторонення: її реакція
20 серпня 2025, 18:50

Невакцинованих дітей можуть не допустити до навчання у школах

20 серпня 2025, 18:50
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Керівники закладів освіти можуть не допустити до навчання школярів, якщо ті не мають усіх необхідних щеплень

Як передає RegioNews, про це повідомив під час брифінгу головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін.

За його словами, за ризикованої епідемічної ситуації керівники закладів освіти можуть не допустити до офлайн навчання школярів, якщо ті не мають усіх необхідних щеплень.

У такому випадку дитині можуть запропонувати інший тип освіти, зокрема дистанційний.

Кузін додав, що школяра можуть обмежувати у відвідуванні закладу, поки той не отримає необхідні вакцини, або доки ситуація з поширенням хвороби не стабілізується.

Нагадаємо, Кабмін та місцеві адміністрації готують умови старту навчального року, враховуючи безпеку учнів та педагогів у кожному регіоні. Навчальний рік 2025-2026 розпочнеться 1 вересня і триватиме до 30 червня 2026 року.

19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
На Харківщині відбудеться онлайн-зустріч влади та бізнесу
20 серпня 2025, 19:00
Політравми та забої: у Рівненській області авто збило 33-річну жінку на "зебрі"
20 серпня 2025, 18:52
Правоохоронці затримали жителя Одеси, який незаконно переправляв чоловіків до Молдови
20 серпня 2025, 18:39
На Волині правоохоронця судитимуть за організацію незаконного перетину кордону
20 серпня 2025, 18:35
Безуглій заборонили відвідувати засідання парламенту
20 серпня 2025, 18:29
Путін не готовий зустрічатися із Зеленським зараз і в майбутньому, - CNN
20 серпня 2025, 18:16
1 вересня стартує навчальний рік 2025–2026: який формат навчання очікувати
20 серпня 2025, 17:51
Польща не відправлятиме свої війська в Україну
20 серпня 2025, 17:49
У Рівному 27-річного чоловіка взяли під варту за смертельне побиття знайомого
20 серпня 2025, 17:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
