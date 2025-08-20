12:58  20 серпня
Українка намагалась вивезти до Польщі колекцію старовинних монет
12:45  20 серпня
На Закарпатті затримали молодика за зґвалтування 13-річної дитини: дівчинка вагітна
10:55  20 серпня
Бех-Романчук прокоментувала 4-річне відсторонення: її реакція
UA | RU
UA | RU
20 серпня 2025, 16:45

Літо закінчується: ночі в Україні стануть холодними - до 6°C

20 серпня 2025, 16:45
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

В Україні починається період осінньої прохолоди: ночі стануть холоднішими, а денна температура все ще залишатиметься теплою

Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич, передає RegioNews.

Літо в Україні офіційно добігає кінця, і вже найближчими днями ночі стануть значно прохолоднішими. Температура в нічний час може опускатися до 6°C, що свідчить про початок осіннього періоду.

Денна температура поки що залишатиметься відносно теплою, проте різниця між днем і ніччю буде помітною. Українцям радять заздалегідь подбати про теплішу одежу, особливо для ранкових і вечірніх прогулянок.

Метеорологи зазначають, що зміна погоди пов’язана з надходженням холодних повітряних мас із північних регіонів Європи. Це типове явище для початку осені і передбачає поступове зниження середньодобової температури у всіх областях країни.

Експерти також наголошують на можливих нічних заморозках у західних та північних регіонах, а у південних областях прохолода проявлятиметься менш виражено. Жителям радять планувати свої справи з урахуванням цих погодних змін і стежити за актуальними прогнозами.

Раніше повідомлялося, в Україні цього тижня очікується різке похолодання. Вночі температура знизиться до +8-14 градусів, а вдень місцями ще підніметься до +33 градусів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна погода прогноз Синоптики заморозки осінь
Австрія втретє прийматиме Євробачення: відомо, в якому місті пройде конкурс
20 серпня 2025, 15:45
Сплата штрафу за непостановку на військовий облік за новою адресою доступна в Резерв+: покрокова інструкція
20 серпня 2025, 15:01
Синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні
20 серпня 2025, 14:59
Всі новини »
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
На Рівненщині чоловік без прав та страхового полісу спричинив смертельну аварію
20 серпня 2025, 17:03
РФ посилює тиск на півночі Донецької області
20 серпня 2025, 16:59
Народні депутати ухвалили зміни до держбюджету і забрали 8 млрд грн у Києва
20 серпня 2025, 16:49
У Києві викрито розкрадання 1,8 млн грн на ремонті шкільних укриттів
20 серпня 2025, 16:25
У Києві судили депутата, який пропонував посади в АРМА за 10 тисяч доларів: як його покарали
20 серпня 2025, 16:20
Чоловік помер просто біля МАФів у Дніпрі - тіло помітили перехожі
20 серпня 2025, 16:12
На Черкащині будують перший в Україні завод з виробництва картоплі фрі
20 серпня 2025, 16:08
У Миколаєві батька трьох дітей засудили за "злив" інформації про ЗСУ
20 серпня 2025, 15:55
П’ятьох дітей евакуювали з Андріївки на Донеччині, яка постійно під обстрілами дронів
20 серпня 2025, 15:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »