Фото: ілюстративне

В Україні починається період осінньої прохолоди: ночі стануть холоднішими, а денна температура все ще залишатиметься теплою

Про це повідомляє синоптик Ігор Кібальчич, передає RegioNews.

Літо в Україні офіційно добігає кінця, і вже найближчими днями ночі стануть значно прохолоднішими. Температура в нічний час може опускатися до 6°C, що свідчить про початок осіннього періоду.

Денна температура поки що залишатиметься відносно теплою, проте різниця між днем і ніччю буде помітною. Українцям радять заздалегідь подбати про теплішу одежу, особливо для ранкових і вечірніх прогулянок.

Метеорологи зазначають, що зміна погоди пов’язана з надходженням холодних повітряних мас із північних регіонів Європи. Це типове явище для початку осені і передбачає поступове зниження середньодобової температури у всіх областях країни.

Експерти також наголошують на можливих нічних заморозках у західних та північних регіонах, а у південних областях прохолода проявлятиметься менш виражено. Жителям радять планувати свої справи з урахуванням цих погодних змін і стежити за актуальними прогнозами.

