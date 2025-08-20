Instagram заблокировал профиль популярной блоггерки Симбочки за рекламу казино
Государственное агентство по контролю игорного и лотерейного бизнеса PlayCity сообщило о блокировании профиля популярной блоггерки Симбочки в соцсети
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на PlayCity.
Вместе с аккаунтом Симбочки заблокировали еще шесть профилей. Среди них были также новостные аккаунты и инфлюэнсеры-тысячники.
"На этих аккаунтах систематически рекламировали казино в Stories – показывали "легкие выигрыши" и оставляли активные ссылки. Это прямое нарушение закона", – говорится в сообщении агентства.
До блокировки у Симбочки было более одного миллиона подписчиков.
Как сообщалось, против скандальной блоггерки Мандзюк, которая учила своих детей избивать других детей за язык, возбудила уголовное дело. Об этом сообщили в полиции.
