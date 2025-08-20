Instagram заблокировал профиль популярной блоггерки Симбочки за рекламу казино

фото: simbochka.reserv/Instagram

Государственное агентство по контролю игорного и лотерейного бизнеса PlayCity сообщило о блокировании профиля популярной блоггерки Симбочки в соцсети

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на PlayCity.

Вместе с аккаунтом Симбочки заблокировали еще шесть профилей. Среди них были также новостные аккаунты и инфлюэнсеры-тысячники.

"На этих аккаунтах систематически рекламировали казино в Stories – показывали "легкие выигрыши" и оставляли активные ссылки. Это прямое нарушение закона", – говорится в сообщении агентства.

До блокировки у Симбочки было более одного миллиона подписчиков.

