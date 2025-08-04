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Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина в течение двух лет без необходимых лицензий обеспечивал работу помещения, где клиенты получали доступ к азартным играм через Интернет.

Доступ в игорный зал имели только проверенные посетители. Оплата за участие в играх производилась наличными или через банковскую карточку организатора. Чтобы скрыть происхождение средств, мужчина переводил их в электронную валюту, после чего снимал наличные деньги и использовал на собственные нужды.

Суд признал его виновным и назначил три года лишения свободы с дополнительным запретом на деятельность в сфере азартных игр в течение трех лет. Также на организатора наложили штраф в размере 680 тысяч гривен. В то же время от отбывания основного наказания его освободили, установив испытательный срок продолжительностью в один год.

Ранее в Киеве правоохранители разоблачили подпольную онлайн-площадку, которая действовала под прикрытием телестудии и стриминговой платформы. По данным следствия, помещение якобы использовалось для создания медиаконтента, однако фактически оно служило для проведения азартных игр в режиме онлайн.