Instagram заблокував профіль популярної блогерки Сімбочки за рекламу казино
Державне агенство з контролю грального і лотерейного бізнесу PlayCity повідомило про блокування профілю популярної блогерки Сімбочки у соцмережі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на PlayCity.
Разом з акаунтом Сімбочки заблокували ще шість профілів. Серед них були також новинні акаунти та інфлюенсери-тисячники.
"На цих акаунтах систематично рекламували казино у Stories – показували "легкі виграші" й залишали активні посилання. Це пряме порушення закону", – йдеться в дописі агенства.
До блокування у Сімбочки був понад один мільйон підписників.
Як повідомлялось, проти скандальної блогерки Мандзюк, яка вчила своїх дітей бити інших дітей за мову, відкрила кримінальну справу. Про це повідомили у поліції.
