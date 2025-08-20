Instagram заблокував профіль популярної блогерки Сімбочки за рекламу казино

фото: simbochka.reserv/Instagram

Державне агенство з контролю грального і лотерейного бізнесу PlayCity повідомило про блокування профілю популярної блогерки Сімбочки у соцмережі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на PlayCity.

Разом з акаунтом Сімбочки заблокували ще шість профілів. Серед них були також новинні акаунти та інфлюенсери-тисячники.

"На цих акаунтах систематично рекламували казино у Stories – показували "легкі виграші" й залишали активні посилання. Це пряме порушення закону", – йдеться в дописі агенства.

До блокування у Сімбочки був понад один мільйон підписників.

Як повідомлялось, проти скандальної блогерки Мандзюк, яка вчила своїх дітей бити інших дітей за мову, відкрила кримінальну справу. Про це повідомили у поліції.