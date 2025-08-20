12:58  20 серпня
Українка намагалась вивезти до Польщі колекцію старовинних монет
12:45  20 серпня
На Закарпатті затримали молодика за зґвалтування 13-річної дитини: дівчинка вагітна
10:55  20 серпня
Бех-Романчук прокоментувала 4-річне відсторонення: її реакція
20 серпня 2025, 15:33

Instagram заблокував профіль популярної блогерки Сімбочки за рекламу казино

20 серпня 2025, 15:33
фото: simbochka.reserv/Instagram
Державне агенство з контролю грального і лотерейного бізнесу PlayCity повідомило про блокування профілю популярної блогерки Сімбочки у соцмережі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на PlayCity.

Разом з акаунтом Сімбочки заблокували ще шість профілів. Серед них були також новинні акаунти та інфлюенсери-тисячники.

"На цих акаунтах систематично рекламували казино у Stories – показували "легкі виграші" й залишали активні посилання. Це пряме порушення закону", – йдеться в дописі агенства.

До блокування у Сімбочки був понад один мільйон підписників.

Як повідомлялось, проти скандальної блогерки Мандзюк, яка вчила своїх дітей бити інших дітей за мову, відкрила кримінальну справу. Про це повідомили у поліції.

Instagram Сімбочка реклама казино PlayCity
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
На Рівненщині чоловік без прав та страхового полісу спричинив смертельну аварію
20 серпня 2025, 17:03
РФ посилює тиск на півночі Донецької області
20 серпня 2025, 16:59
Народні депутати ухвалили зміни до держбюджету і забрали 8 млрд грн у Києва
20 серпня 2025, 16:49
Літо закінчується: ночі в Україні стануть холодними - до 6°C
20 серпня 2025, 16:45
У Києві викрито розкрадання 1,8 млн грн на ремонті шкільних укриттів
20 серпня 2025, 16:25
У Києві судили депутата, який пропонував посади в АРМА за 10 тисяч доларів: як його покарали
20 серпня 2025, 16:20
Чоловік помер просто біля МАФів у Дніпрі - тіло помітили перехожі
20 серпня 2025, 16:12
На Черкащині будують перший в Україні завод з виробництва картоплі фрі
20 серпня 2025, 16:08
У Миколаєві батька трьох дітей засудили за "злив" інформації про ЗСУ
20 серпня 2025, 15:55
П’ятьох дітей евакуювали з Андріївки на Донеччині, яка постійно під обстрілами дронів
20 серпня 2025, 15:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
