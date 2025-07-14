С известного онлайн-казино взыскали почти 3 млрд грн

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Шевченковский районный суд Киева применил специальную конфискацию, взыскав в доход государства 2,6 млрд грн компании, действовавшей в Украине под брендом онлайн-казино «PIN-UP»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

"Это историческое событие, потому что за все время полномасштабной войны это самая большая сумма, к которой применена специальная конфискация", - отметил начальник Главного следственного управления ГБР Дмитрий Мирковец.

По его словам, 2,6 млрд грн – это 26 тысяч месячных заработных плат наших военнослужащих. Кроме того, за эти деньги в зависимости от комплектации можно приобрести от 70 тысяч до 120 тысяч боевых дронов.

Напомним, в Киеве ликвидировали онлайн-казино, которое зарабатывало более миллиона гривен в месяц.