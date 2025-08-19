Завтра в Украине ожидается до +30

иллюстративное фото: из открытых источников

Температура воздуха в среду, 20 августа, существенно не изменится

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, завтра в течение дня в большинстве областей Украины ожидается +23…+28 градусов, на юге и юго-востоке +25…+30 градусов.

В Киеве в среду будет сухо и +24 градуса.

"21 августа дожди появятся в западной части Украины, в течение 22-23 августа атмосферный дождливый фронт пройдет практически всей территорией (кроме, к сожалению, южной части), возможны грозы. В середине недели прибавится жары!", – подытожила Н.Диденко.

