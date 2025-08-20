12:58  20 серпня
20 серпня 2025, 14:59

Синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні

20 серпня 2025, 14:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У четвер, 21 серпня, в Україні очікуються дощі, грози, а також зниження температури повітря

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, атмосферний фронт впродовж 22-23 серпня перетне територію України в східному напрямку і потягне за собою опади.

Що стосується південної частини, найбільше дощів припаде на Одещину, а ось решта півдня протягом 22-23 серпня – максимум якісь локальні краплі.

Завтра температура повітря завтра очікується дуже високою на півдні, на сході та в центральних областях, вдень +28…+32 градуси.

На півночі протягом дня очікується +24….+28 градусів.

На заході атмосферний фронт зумовить свіжішу погоду, +20…+24.

У Києві 21-го серпня дощ ймовірний ввечері, максимальна температура повітря сягатиме +26 градусів.

Нагадаємо, у середу, 20 серпня, в Україні очікується до +30 градусів. Найтепліше буде на півдні та південному сході.

