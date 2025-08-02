Украинцы смогут заплатить штраф за неявку по повестке через Резерв+
Минобороны запускает в Резерв+ новую услугу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.
Новая услуга будет добавлена в начале августа. Однако, чтобы она работала должным образом, команда Минобороны проводит бета-тестирование и ищет лиц, имеющих штраф за подобное правонарушение.
"Если вы по какой-либо причине не прибыли по повестке, то сможете одними из первых протестировать нововведения – уплатить штраф онлайн и закрыть нарушения без визитов в ТЦК", – сообщили в ведомстве.
Напомним, недавно Минобороны покинула одна из главных разработчиков Резерв+.
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