08:59  19 августа
Шутки с оружием: во Франковске полиция остановила авто из-за подозрительного предмета
07:58  19 августа
В Сумской области вражеский дрон попал в жилой дом: есть пострадавшие
07:55  19 августа
Убил и сам позвонил в полицию: на Житомирщине будут судить 19-летнего парня
19 августа 2025, 12:00

За 10 тыс. долл США житель Днепра продавал фальшивый статус "одинокого отца" для обхода мобилизации

19 августа 2025, 12:00
Читайте також українською мовою
Фото: Днепропетровская областная прокуратура
Читайте також
українською мовою

Мужчина организовал незаконную переправку военнообязанных через государственную границу, обещая фальшивые документы для получения статуса "отца-одиночки"

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

Подозреваемый предлагал призывникам поддельные свидетельства о рождении ребенка и справки о смерти жены, что позволяло бы избежать мобилизации. Стоимость "услуги" составляла от 8 до 10 тысяч долларов США.

Задержание произошло при получении части денег

Правоохранители задержали мужчину во время получения части "вознаграждения" в размере 5 тысяч долларов. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – содействие незаконной переправке лиц через государственную границу. Прокурор подал ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под арестом.

Мужчина предлагал поддельные документы призывникам

Следствие установило, что схема заключалась в изготовлении поддельных документов на временно оккупированной территории и предоставлении их заказчику для дальнейшего получения судебного статуса "отца-одиночки". Таким образом, мужчина якобы получал возможность пересечения границы без помех.

Ранее сообщалось, в Одесской области пограничники задержали автомобиль, переполненный пассажирами. Автомобиль направлялся к непризнанному Приднестровью, что свидетельствует о попытке незаконного пересечения границы.

Днепр граница пересечение границы мошенник взятка деньги подделка документы отец-одиночка
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
