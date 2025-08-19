Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

Подозреваемый предлагал призывникам поддельные свидетельства о рождении ребенка и справки о смерти жены, что позволяло бы избежать мобилизации. Стоимость "услуги" составляла от 8 до 10 тысяч долларов США.

Задержание произошло при получении части денег

Правоохранители задержали мужчину во время получения части "вознаграждения" в размере 5 тысяч долларов. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – содействие незаконной переправке лиц через государственную границу. Прокурор подал ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под арестом.

Мужчина предлагал поддельные документы призывникам

Следствие установило, что схема заключалась в изготовлении поддельных документов на временно оккупированной территории и предоставлении их заказчику для дальнейшего получения судебного статуса "отца-одиночки". Таким образом, мужчина якобы получал возможность пересечения границы без помех.

