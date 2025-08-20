Сплата штрафу за непостановку на військовий облік за новою адресою доступна в Резерв+: покрокова інструкція

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У застосунку Резерв+ з'явилася можливість сплатити штраф за порушення військового обліку – зокрема, за несвоєчасну постановку на облік після зміни місця проживання

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає RegioNews.

Як сплатити штраф:

Завантажити застосунок Резерв+. Перейти в розділ "Штрафи онлайн". Подати заяву про визнання порушення. Очікувати постанову від ТЦК (має надійти протягом 3 днів).

Сплатити штраф 8 500 грн — це 50% від повної суми. На оплату дається 20 днів.

Якщо не зробити це впродовж 20 днів, доведеться сплатити повну суму — 17 000 грн. У разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме 34 000 грн.

Якщо ігнорувати штраф з моменту рішення про його винесення (40 днів), справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до Єдиного реєстру боржників.

Після оплати штрафу попередження про порушення зникне з додатку. Водночас сплата не звільняє від обов'язку стати на облік.

Раніше повідомлялося, що українці зможуть оплачувати штрафи за неявку по повістці через застосунок Резерв+. Наразі Міноборони проводить бета-тестування нової функції та шукає учасників із наявними штрафами.