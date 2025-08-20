11:06  20 серпня
20 серпня 2025, 12:43

Новий сплеск COVID-19 в Україні: Ляшко пояснив, чого очікувати

20 серпня 2025, 12:43
Фото: з відкритих джерел
В Україні фіксують зростання захворюваності на COVID-19, однак показники наразі відповідають сезонним нормам

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону, передає RegioNews.

"Маємо зростання COVID-19. Але ми не бачимо ні епідемічного, ні пандемічного потенціалу в тих штамах, які зараз циркулюють. Зростання таке, як було попереднього року, але це перед епідсезоном", – сказав міністр.

Ляшко наголосив, що найбільш складно хвороба може протікати у представників груп ризику – людей похилого віку та пацієнтів із хронічними захворюваннями. Він застеріг від самолікування у разі появи симптомів ГРВІ, зокрема COVID-19.

Також очільник МОЗ запевнив, що наразі стаціонари не перевантажені, а кількість місць в інфекційних відділеннях є достатньою.

Уряд не планує впроваджувати жорсткі карантинні обмеження, але у період епідсезону ситуацію ретельно моніторитимуть.

"На сьогодні запровадження карантинних обмежень не планується, однак у період епідсезону слід бути до цього готовими", – додав Ляшко.

Нагадаємо, у Львові помер 65-річний чоловік із важким перебігом COVID-19. У пацієнта спостерігались гарячка, діарея, задишка, серцеві розлади та дихальна недостатність.

Раніше повідомлялося, що за останній тиждень в Україні зафіксували 3 540 нових випадків COVID-19, що втричі більше, ніж тижнем раніше. Водночас ці показники залишаються значно нижчими, ніж у минулому році, коли щотижнево реєстрували до 15 тисяч хворих.

В Україні також зафіксували випадки нових субваріантів коронавірусу – "Nimbus" та "Stratus". Обидва субваріанти є новими мутаціями штаму Омікрон і наразі домінують у світі.

Всі новини »
