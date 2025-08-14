07:35  14 августа
14 августа 2025, 12:06

В Украине обнаружили два новых варианта COVID-19: Stratus и Nimbus

14 августа 2025, 12:06
Фото: Министерство здравоохранения
Новые мутации коронавируса обнаружили в Украине

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

В Украине зафиксировали случаи новых субвариантов коронавируса - Nimbus и Stratus. Оба субварианта являются новыми мутациями штамма Омикрон и сейчас доминируют в мире.

Согласно данным Центра общественного здоровья Украины, по состоянию на начало августа в стране подтвердили 38 случаев субварианта Stratus и один случай Nimbus. Всего с 4 по 10 августа COVID-19 диагностировали у 1197 украинцев.

Специалисты отмечают, что на фоне сезонного роста заболеваемости особенно важно соблюдать профилактические меры. Вакцинация остается рекомендованной для людей из групп риска, которые могут тяжело переносить болезнь.

В Украине применяют специализированную вакцину против Омикрона, адаптированную для защиты от новых субвариантов. Она обеспечивает дополнительную защиту от Stratus, Nimbus и других вариантов, циркулирующих в мире.

Ранее сообщалось, в Украине подтвердили случаи нового субварианта коронавируса Stratus. По словам экспертов, его распространение не угрожает перегрузкой больниц, однако следует соблюдать профилактические меры.

