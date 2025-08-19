18:50  19 серпня
Завтра в Україні очікується до +30
17:59  19 серпня
В Одесі судитимуть власника собак, які напали на подружжя
15:59  19 серпня
СБУ знищила склади боєприпасів росіян на Луганщині
19 серпня 2025, 22:45

Як в Україні змінились ціни на фрукти та ягоди: що подорожчало

19 серпня 2025, 22:45
Ілюстративне фото
В Україні станом на кінець серпня фрукти та ягоди змінились в ціні. Деякі товари все ж почали дешевшати

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

Малина подорожчала зі 160-180 гривень за кілограм до 180-280 гривень за кілограм. Зросла в ціні й лохина: зі 125-180 до 140-200 гривень за кілограм.

Кавун минулого тижня подорожчав, але тепер знову почав дешевшати з 14-20 до 14-18 гривень за кілограм. Проте диня зросла в ціні з 35-50 до 35-55 гривень за кілограм.

Винограду на ринку стає більше. Завдяки цьому ціни впали зі 120-150 до 80-140 гривень за кілограм. Що стосується імпорту, то дешевшати стали банани та апельсини.

Нагадаємо, раніше експерти пояснювали, чому яблука стали дорожчати до 100 гривень за кілограм цього місяця. Це пояснюють тим, що в Україні є брак сховищ для зберігання фруктів. Коли почався імпорт, ціна зросла. Причина у тому, що немає нормальних сховищ.

19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
Понад 70 країн купує в РФ вкрадене українське зерно
19 серпня 2025, 23:45
На Житомирщині викрили розкрадання бюджету на ремонті кладовища
19 серпня 2025, 23:30
На Волині дитина застрягла в ліфті
19 серпня 2025, 23:15
На Дніпропетровщині окупанти вбили жінку
19 серпня 2025, 22:55
На "Оскар" висунули фільм про одеський санаторій "Куяльник"
19 серпня 2025, 22:49
"Ми живемо в такий час": Леся Нікітюк розповіла, як буде поєднувати роботу з материнством
19 серпня 2025, 22:30
Відому українську спортсменку дискваліфікували на 4 роки
19 серпня 2025, 22:09
Ризик екологічної катастрофи: у Дніпрі висихає озеро
19 серпня 2025, 21:55
На Дніпропетровщині зі старої зупинки зробили витвір мистецтва
19 серпня 2025, 21:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
