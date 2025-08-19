Ілюстративне фото

В Україні станом на кінець серпня фрукти та ягоди змінились в ціні. Деякі товари все ж почали дешевшати

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

Малина подорожчала зі 160-180 гривень за кілограм до 180-280 гривень за кілограм. Зросла в ціні й лохина: зі 125-180 до 140-200 гривень за кілограм.

Кавун минулого тижня подорожчав, але тепер знову почав дешевшати з 14-20 до 14-18 гривень за кілограм. Проте диня зросла в ціні з 35-50 до 35-55 гривень за кілограм.

Винограду на ринку стає більше. Завдяки цьому ціни впали зі 120-150 до 80-140 гривень за кілограм. Що стосується імпорту, то дешевшати стали банани та апельсини.

Нагадаємо, раніше експерти пояснювали, чому яблука стали дорожчати до 100 гривень за кілограм цього місяця. Це пояснюють тим, що в Україні є брак сховищ для зберігання фруктів. Коли почався імпорт, ціна зросла. Причина у тому, що немає нормальних сховищ.