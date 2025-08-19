Завтра в Україні очікується до +30
Температура повітря у середу, 20 серпня, істотно не зміниться
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.
За її словами, завтра протягом дня в більшості областей України очікується +23…+28 градусів, на півдні та південному сході +25…+30 градусів.
У Києві у середу буде сухо та +24 градуси.
"21-го серпня дощі зʼявляться у західній частині України, впродовж 22-23 серпня атмосферний дощовий фронт пройде практично всією територією (окрім, на жаль, південної частини), ймовірні грози. У середині тижня побільшає спеки!", –підсумувала Н.Діденко.
Нагадаємо, наприкінці липня 2025 року в Миколаївській області зафіксували температурний рекорд.
