Завтра в Україні очікується до +30

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Температура повітря у середу, 20 серпня, істотно не зміниться

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, завтра протягом дня в більшості областей України очікується +23…+28 градусів, на півдні та південному сході +25…+30 градусів.

У Києві у середу буде сухо та +24 градуси.

"21-го серпня дощі зʼявляться у західній частині України, впродовж 22-23 серпня атмосферний дощовий фронт пройде практично всією територією (окрім, на жаль, південної частини), ймовірні грози. У середині тижня побільшає спеки!", –підсумувала Н.Діденко.

