Фото візиту президента України до президента США у Вашингтон

Український письменник і журналіст Остап Дроздов прокоментував нещодавній візит президента Володимира Зеленського до Вашингтона

Про це пише Остап Дроздов, передає RegioNews.

За його оцінкою, поїздка "звелася до стратегічної новини: тему територій забрали з робочого столу світового співтовариства і перевели суто в двосторонню взаємодію жертва-ворог".

Дроздов наголосив, що таким чином влада отримала "гладку фінішну пряму перемовин", яка, на його думку, виглядатиме прогнозовано. Журналіст зазначив:

"Путін заявить територіяльні зазіхання, а наші термінатори героїчно його пошлють, проявивши небачену стійкість, незламність, непоступливість, категоричність".

За його оцінкою, усі сторони отримують вигоду у власному розумінні: Росія – аргумент "ми хотіли, але вони не хочуть", українські посадовці – "не віддамо ні сантиметра", Америка – "чистий спокій, рідкісноземельну угоду й контракти на 100 мільярдів", Європа – "затримку війни на закапелку третьої території й закриті кордони до себе".

Дроздов підсумував:

"Всі решта отримають вічну війну з наперед відомим результатом".

Журналіст оцінює поїздку Зеленського як тактичний маневр, який зміщує фокус міжнародного обговорення територіальних питань на двосторонній формат, залишаючи складніші рішення на майбутнє.

Раніше повідомлялося, Дональд Трамп прийняв президента України Володимира Зеленського та лідерів європейських країн у Вашингтоні. Зустріч пройшла у конструктивному ключі, без загострень і конфліктів.