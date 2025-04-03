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03 апреля 2025, 15:53

На Львовщине должностного лица будут судить за незаконную приватизацию земли стоимостью 1,3 млн грн

03 апреля 2025, 15:53
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фото: иллюстративное
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Сотрудники Государственного бюро расследований завершили расследование в отношении начальника земельного отдела Солонковского сельского совета во Львовской области. Чиновник помог незаконно передать в частную собственность участок земли, который стоит около 1,3 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Воспользовавшись отсутствием регистрации части земли в Государственном земельном кадастре, должностное лицо согласовало ее передачу частному лицу. При этом чиновник не сообщил о том, что эта земля имеет ограничения и ее приватизация противоречит генплану города.

В результате чиновник незаконно передал частному лицу участок площадью 0,15 га, что повлекло общину ущерб почти на 1,3 млн гривен.

Чиновника обвиняют в злоупотреблении властью, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2. ст. 364 УК Украины).

Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, во Львовской области будут судить руководство воинской части и директора предприятия, организовавшие поставки некачественного меда для военных.

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