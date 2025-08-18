20:24  18 серпня
В Україні цього тижня похолодає до +8 градусів
19:43  18 серпня
На Одещині в ДТП загинуло троє людей
16:39  18 серпня
На Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя
18 серпня 2025, 22:30

Міноборони відсудило пів гектара землі у Львові

18 серпня 2025, 22:30
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Господарський суд Львівської області зобовʼязав міську раду Львова повернути у державну власність ділянку Міністерства оборони у Малехові

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Zaxid.net.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,49 га у Малехові, що є частиною більшої ділянки 3,84 га, яка з 1997 року перебуває у власності Міноборони. На ній розташоване державне майно.

Міноборони також виграло суд щодо повернення майна на цій ділянці в державну власність.

Нагадаємо, на Львівщині посадовця судили за незаконну приватизацію землі вартістю 1,3 млн грн. за скоєне йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

16 серпня 2025
07 серпня 2025
