Міноборони відсудило пів гектара землі у Львові

Господарський суд Львівської області зобовʼязав міську раду Львова повернути у державну власність ділянку Міністерства оборони у Малехові

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Zaxid.net.

Йдеться про земельну ділянку площею 0,49 га у Малехові, що є частиною більшої ділянки 3,84 га, яка з 1997 року перебуває у власності Міноборони. На ній розташоване державне майно.

Міноборони також виграло суд щодо повернення майна на цій ділянці в державну власність.

Нагадаємо, на Львівщині посадовця судили за незаконну приватизацію землі вартістю 1,3 млн грн. за скоєне йому загрожує до 6 років позбавлення волі.