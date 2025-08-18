Міноборони відсудило пів гектара землі у Львові
Господарський суд Львівської області зобовʼязав міську раду Львова повернути у державну власність ділянку Міністерства оборони у Малехові
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Zaxid.net.
Йдеться про земельну ділянку площею 0,49 га у Малехові, що є частиною більшої ділянки 3,84 га, яка з 1997 року перебуває у власності Міноборони. На ній розташоване державне майно.
Міноборони також виграло суд щодо повернення майна на цій ділянці в державну власність.
Нагадаємо, на Львівщині посадовця судили за незаконну приватизацію землі вартістю 1,3 млн грн. за скоєне йому загрожує до 6 років позбавлення волі.
На Львівщині зіткнулися комбівен та вантажівка: загинула 24-річна дівчинаВсі новини »
18 серпня 2025, 11:32На Львівщині сталася масштабна пожежа на підприємстві
16 серпня 2025, 15:29На Львівщині через смертельну ДТП повністю перекрито рух на міжнародній трасі
16 серпня 2025, 12:52
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
Трамп переривав переговори з лідерами ЄС, щоб подзвонити Путіну
18 серпня 2025, 23:55В Україні знову дешевшає популярний овоч: які ціни
18 серпня 2025, 23:15РФ запропонувала Україні обмін цивільними: що відомо
18 серпня 2025, 22:55На зусстрічі Зеленського та Трампа була картка України: для чого
18 серпня 2025, 22:05Смертельна ДТП на Київщині: серед загиблих дитина
18 серпня 2025, 21:55Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Трампом і Путіним
18 серпня 2025, 21:34Трамп після зустрічі із Зеленським знову зателефонує Путіну
18 серпня 2025, 21:21Зеленський розповів, коли в Україні пройдуть вибори
18 серпня 2025, 21:12Або угода, або припинення допомоги: Трамп зробив перші заяви на зустрічі з Зеленським
18 серпня 2025, 20:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Всі блоги »