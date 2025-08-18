З'явилося відео випробувань нової української ракети "Фламінго"

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У мережі показали відео випробувань і розкрили нові деталі про українську ракету «Фламінго»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ZN.UA.

На відео ми можемо побачити успішні пуски ракет "Фламінго" спочатку на випробуваннях, а потім і в бойових умовах, по цілях на території Росії.

Ракета має бойову частину вагою 1150 кілограмів та дальність польоту понад 3000 кілометрів. Такі характеристики дозволяють знищувати практично будь-які цілі на глибині, які раніше були недоступними. Окрім заявлених характеристик, ракета захищена від впливу засобів російського РЕБ.

Раніше ми повідомляли про те, що українську ракету "Фламінго" вже запустили у серійне виробництво. За словами експертів, за зовнішнім виглядом і технічними характеристиками українська ракета дуже схожа на FP‑5 від Milanion Group.