Соединенное Королевство готово присоединиться к плану Коалиции желающих на случай заключения соглашения о прекращении огня. Действовать готовы с первого дня договоренностей

Об этом сообщает BBC, передает RegioNews.

По словам премьер-министра Британии Джона Гили, более 200 военных планировщиков из Коалиции желающих разработали детальный план действий на случай заключения соглашения о прекращении огня.

В частности, Великобритания планирует на украинской территории разместить войска для поддержки населения. Также речь идет о безопасности в воздухе и море, а в частности — об укреплении обороноспособности Украины.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон говорил о том, что ключевым элементом гарантий безопасности для Украины могут стать так называемые силы успокоения, которые страны-союзники могли бы развернуть после достижения перемирия. Он объяснял, что это не миротворцы, а контингент из нескольких государств, согласившихся на долгосрочное присутствие в определенных стратегических точках на территории Украины по согласованию с украинской стороной.