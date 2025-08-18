17:29  18 серпня
Сухо і тепло: синоптик розповіла, якою буде погода 19 серпня
16:39  18 серпня
На Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя
15:40  18 серпня
78-річна жінка загинула під колесами потяга у Борисполі
UA | RU
UA | RU
18 серпня 2025, 17:29

Сухо і тепло: синоптик розповіла, якою буде погода 19 серпня

18 серпня 2025, 17:29
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Вівторок в Україні буде сонячним. Антициклон Kyra забезпечить суху погоду

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає RegioNews.

За її словами, температура повітря протягом дня становитиме у західних областях +20…+24, на півночі +22…+26, у центральній частині +24…+27, на сході +25…+27, у південній частині +25…+30 градусів.

У Києві 19-го серпня очікується суха малохмарна погода. Температура повітря становитиме близько +25 градусів.

"У середині тижня стане тепліше чи й спекотніше, на День прапора зʼявляться грозові дощі, почнеться зниження температури повітря, лише на сході ще пектиме спека", – підсумувала Н.Діденко.

Нагадаємо, упродовж 12-14 серпня в окремих регіонах України був надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляв Український гідрометеорологічний центр.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
погода прогноз Синоптики серпень антициклон
У ДСНС попередили про погіршення погодних умов
16 серпня 2025, 16:18
Вихідні в Україні будуть спекотними
15 серпня 2025, 20:14
Ризик масштабних пожеж: у більшості регіонів оголошено п'ятий рівень небезпеки
15 серпня 2025, 08:35
Всі новини »
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
Зеленський зустрівся із Келлогом у США
18 серпня 2025, 17:16
У Кам'янському на прохання патрульних показати права водій показав статевий орган
18 серпня 2025, 17:09
Кабмін надав до розгляду у ВР законопроєкт про введення штрафів за порушення комендантської години
18 серпня 2025, 16:51
На Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя
18 серпня 2025, 16:39
Шабунін про законопроєкт №11228-1: "Індульгенцію виписуватимуть опричники СБУ"
18 серпня 2025, 16:04
На Одещині судили чоловіка, який до смерті побив знайомого
18 серпня 2025, 15:52
78-річна жінка загинула під колесами потяга у Борисполі
18 серпня 2025, 15:40
Чотири жителі Одеси організували мережу магазинів із нелегальними тютюновими виробами
18 серпня 2025, 15:15
На Дніпропетровщині посеред дороги розвалився автомобіль
18 серпня 2025, 15:00
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »