ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вівторок в Україні буде сонячним. Антициклон Kyra забезпечить суху погоду

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає RegioNews.

За її словами, температура повітря протягом дня становитиме у західних областях +20…+24, на півночі +22…+26, у центральній частині +24…+27, на сході +25…+27, у південній частині +25…+30 градусів.

У Києві 19-го серпня очікується суха малохмарна погода. Температура повітря становитиме близько +25 градусів.

"У середині тижня стане тепліше чи й спекотніше, на День прапора зʼявляться грозові дощі, почнеться зниження температури повітря, лише на сході ще пектиме спека", – підсумувала Н.Діденко.

Нагадаємо, упродовж 12-14 серпня в окремих регіонах України був надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляв Український гідрометеорологічний центр.