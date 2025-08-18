17:29  18 серпня
Сухо і тепло: синоптик розповіла, якою буде погода 19 серпня
16:39  18 серпня
На Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя
15:40  18 серпня
78-річна жінка загинула під колесами потяга у Борисполі
18 серпня 2025, 12:21

Київське підприємство, що ремонтує спецтехніку, не сплатило 11 млн грн податку на прибуток

18 серпня 2025, 12:21
Фото: БЕБ
Читайте также
Детективи БЕБ у Києві викрили бухгалтерку, компанія якої ухилялася від сплати податків на десятки мільйонів гривень

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України, передає RegioNews.

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Києві повідомили про підозру головному бухгалтеру компанії, що займається ремонтом та обслуговуванням спецтехніки. Її підозрюють в умисному ухиленні від сплати податку на прибуток підприємства в особливо великих розмірах.

Слідство встановило, що у 2024 році бухгалтерія підприємства оформила низку господарських операцій з компаніями, які мають ознаки фіктивності та транзитності. Йдеться про постачання комплектуючих до спецтехніки та нібито надані послуги з її ремонту. Ці операції штучно включили до витрат компанії, що зменшило об’єкт оподаткування.

Внаслідок цього державі завдано збитків на суму майже 11 мільйонів гривень. Проте під час досудового розслідування підприємство відшкодувало всю суму, і кошти вже надійшли до державного бюджету.

Раніше повідомлялося, заступник командира військової частини на Донеччині допустив незаконні виплати підлеглим на суму майже мільйон гривень.

