11:56  18 серпня
У готелі на Львівщині отруїлися 12 дітей — їх госпіталізували
08:53  18 серпня
У Києві вибухнув камуфльований автомобіль: водій отримав поранення
07:50  18 серпня
На Кіровоградщині мама випадково збила свою 15-річну доньку: дитина загинула
UA | RU
UA | RU
18 серпня 2025, 12:11

$9,4 тис. за "спрощене" ввезення кави: судитимуть митника, брокера та посередника

18 серпня 2025, 12:11
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Слідство виявило багаторівневу схему хабарництва під час ввезення товарів через митницю, яка охоплювала посадовця, брокера та посередника

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт проти посадовця Івано-Франківської митниці, митного брокера та посередника. Слідство встановило, що вони організували схему отримання систематичних хабарів від підприємства, яке займалося імпортом товарів.

За даними слідства, під час ввезення зеленої кави митник вимагав від підприємця по 400 доларів США за безперешкодне розмитнення кожної партії. Крім того, він отримував 35% від зекономленої різниці між митною та біржовою вартістю продукції. Брокер і посередник брали участь у схемі, передавали гроші та координували комунікацію між митником і підприємцем.

У результаті за оформлення чотирьох партій кави обвинувачені отримали загалом 9,4 тисячі доларів США. Митнику та брокеру інкримінують одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), а посереднику – зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Обидві статті передбачають до 10 років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи: тримання під вартою з правом внесення застави та нічний домашній арешт. Посадовця митниці відсторонили від виконання службових обов’язків.

Раніше повідомлялося, у пасажирки автобуса на Волині виявили заборонені галюциногенні гриби. За попередніми даними, вони містили психотропні речовини псилоцин та псилоцибін.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
митниця хабар товари продукти Кава посередник брокер Україна
Українців попереджають про початок міграції кажанів: що робити, якщо тварини потрапили у житло
18 серпня 2025, 11:25
За понад 1000 днів війни Росія захопила менше 1% України — DeepState
18 серпня 2025, 09:56
Оприлюднено розклад зустрічей Трампа з Зеленським та лідерами ЄС
18 серпня 2025, 09:29
Всі новини »
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
Київське підприємство, що ремонтує спецтехніку, не сплатило 11 млн грн податку на прибуток
18 серпня 2025, 12:21
На Буковині авто злетіло з дороги та перекинулось: є постраждалі
18 серпня 2025, 12:19
У готелі на Львівщині отруїлися 12 дітей — їх госпіталізували
18 серпня 2025, 11:56
10-річна дівчинка померла у столичній лікарні під час зняття гіпсу
18 серпня 2025, 11:53
Дронова атака по Харкову: під завалами знайшли ще одне тіло, загиблих — 7
18 серпня 2025, 11:47
Схему розтрати грошей у КП "Міськсвітло" викрили на Буковині
18 серпня 2025, 11:40
На Львівщині зіткнулися комбівен та вантажівка: загинула 24-річна дівчина
18 серпня 2025, 11:32
Українців попереджають про початок міграції кажанів: що робити, якщо тварини потрапили у житло
18 серпня 2025, 11:25
В ОВА показали наслідки удару по Запоріжжю: горіли магазини та зупинка, пошкоджені будинки
18 серпня 2025, 11:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »