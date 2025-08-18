Фото: ілюстративне

Слідство виявило багаторівневу схему хабарництва під час ввезення товарів через митницю, яка охоплювала посадовця, брокера та посередника

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт проти посадовця Івано-Франківської митниці, митного брокера та посередника. Слідство встановило, що вони організували схему отримання систематичних хабарів від підприємства, яке займалося імпортом товарів.

За даними слідства, під час ввезення зеленої кави митник вимагав від підприємця по 400 доларів США за безперешкодне розмитнення кожної партії. Крім того, він отримував 35% від зекономленої різниці між митною та біржовою вартістю продукції. Брокер і посередник брали участь у схемі, передавали гроші та координували комунікацію між митником і підприємцем.

У результаті за оформлення чотирьох партій кави обвинувачені отримали загалом 9,4 тисячі доларів США. Митнику та брокеру інкримінують одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), а посереднику – зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Обидві статті передбачають до 10 років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи: тримання під вартою з правом внесення застави та нічний домашній арешт. Посадовця митниці відсторонили від виконання службових обов’язків.

