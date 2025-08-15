Фото: иллюстративное

В Украине противовоздушная оборона в значительной степени полагается на системы Patriot для защиты от российских баллистических ракет

Об этом сообщает "TWZ", передает RegioNews.

В настоящее время на вооружении украинских сил находится пять батарей этих систем, предоставленных США, Румынией, Германией и Нидерландами.

По данным американской разведки, Россия модернизировала свои баллистические ракеты, предоставив им возможность маневрировать во время полета и оснастив их радиолокационными приманками. Это затрудняет перехват и снижает эффективность украинских Patriot. Примером являются атаки в июне и июле этого года, когда во время массированных обстрелов украинские силы сбили только часть ракет - например, 7 из 13 во время одного крупного удара.

Основными угрозами для украинской ПВО остаются российские "Искандер-М" и северокорейские "KN-23". Обе ракеты могут следовать квазибаллистическими траекториями и применять приманки, что затрудняет их перехват. Украинские военные отмечают, что полное отражение атак осталось возможным, однако современные усовершенствования российских ракет значительно повышают риски.

KN-23 запускается во время испытаний в Северной Корее. Фото: государственные СМИ Северной Кореи

Для усиления оборонных возможностей Украина стремится получить дополнительные батареи Patriot и перехватчики. США и европейские союзники работают над поставкой новых систем, однако глобальный спрос вызвал задержки.

Временное уменьшение ракетных атак со стороны России накануне международных переговоров не снимает угрозы, и ситуация подчеркивает как важность Patriot для защиты Украины, так и новые вызовы в связи с развитием российских ракетных технологий.

