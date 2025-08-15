Российские ракеты стали опаснее: модернизированные "Искандеры" обходят украинские Patriot
В Украине противовоздушная оборона в значительной степени полагается на системы Patriot для защиты от российских баллистических ракет
Об этом сообщает "TWZ", передает RegioNews.
В настоящее время на вооружении украинских сил находится пять батарей этих систем, предоставленных США, Румынией, Германией и Нидерландами.
По данным американской разведки, Россия модернизировала свои баллистические ракеты, предоставив им возможность маневрировать во время полета и оснастив их радиолокационными приманками. Это затрудняет перехват и снижает эффективность украинских Patriot. Примером являются атаки в июне и июле этого года, когда во время массированных обстрелов украинские силы сбили только часть ракет - например, 7 из 13 во время одного крупного удара.
Основными угрозами для украинской ПВО остаются российские "Искандер-М" и северокорейские "KN-23". Обе ракеты могут следовать квазибаллистическими траекториями и применять приманки, что затрудняет их перехват. Украинские военные отмечают, что полное отражение атак осталось возможным, однако современные усовершенствования российских ракет значительно повышают риски.
Для усиления оборонных возможностей Украина стремится получить дополнительные батареи Patriot и перехватчики. США и европейские союзники работают над поставкой новых систем, однако глобальный спрос вызвал задержки.
Временное уменьшение ракетных атак со стороны России накануне международных переговоров не снимает угрозы, и ситуация подчеркивает как важность Patriot для защиты Украины, так и новые вызовы в связи с развитием российских ракетных технологий.
