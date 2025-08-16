Під час переговорів Трампа і Путіна росіяни атакували Україну дронами та балістикою

ілюстративне фото: з відкритих джерел

РФ атакувала Україну ракетою "Іскандер" та майже сотнею безпілотників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

У ніч на 16 серпня Росія здійснила атаку по Україні, випустивши балістичну ракету "Іскандер-М" та 85 ударних безпілотників Shahed і дронів-імітаторів.

Росіяни атакували прифронтові райони Сумської, Донецької, Чернігівської та Дніпропетровської областей.

Станом на 08:00 було збито та подавлено 61 ворожий дрон. Водночас зафіксовано влучання ракети та 24 БпЛА по 12 об’єктах у різних регіонах.

Нагадаємо, російські ракети стали небезпечнішими. За словами експертів, модернізовані "Іскандери" обходять системи Patriot, що робить їх значно небезпечнішими.