09:49  16 серпня
Росіяни атакували українських рятувальників під час ліквідації пожежі у Запорізькій області
09:21  16 серпня
На Донеччині ракета пробила п'ятиповерхівку і застрягла всередині будинку
20:14  15 серпня
Вихідні в Україні будуть спекотними
16 серпня 2025, 08:57

Під час переговорів Трампа і Путіна росіяни атакували Україну дронами та балістикою

16 серпня 2025, 08:57
ілюстративне фото: з відкритих джерел
РФ атакувала Україну ракетою "Іскандер" та майже сотнею безпілотників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

У ніч на 16 серпня Росія здійснила атаку по Україні, випустивши балістичну ракету "Іскандер-М" та 85 ударних безпілотників Shahed і дронів-імітаторів.

Росіяни атакували прифронтові райони Сумської, Донецької, Чернігівської та Дніпропетровської областей.

Станом на 08:00 було збито та подавлено 61 ворожий дрон. Водночас зафіксовано влучання ракети та 24 БпЛА по 12 об’єктах у різних регіонах.

Нагадаємо, російські ракети стали небезпечнішими. За словами експертів, модернізовані "Іскандери" обходять системи Patriot, що робить їх значно небезпечнішими.

