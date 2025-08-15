ЗСУ зупинили прорив фронту на Донеччині
Сили оборони зупинили спробу прориву фронту російськими військами у Донецькій області
Як передає RegioNews, про це пишуть аналітики DeepState у п’ятницю, 15 серпня.
Зокрема наші військові відкинули ворога поблизу Рубіжного, Золотого Колодязя, Веселого, Вільного, Шахового, Никанорівки та Сухецького.
"Довгий зміїний язик, який ще чотири дні тому можна було побачити на карті, підрізано", - прокоментував військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.
Наразі ризику прориву немає.
Як повідомлялось, 11 серпня армія РФ прорвала українську оборону на 10 км неподалік Допропілля на Донеччині. Тоді військові повідомляли, що ситуація на цьому напрямку критична.
