15 серпня 2025, 20:14

Вихідні в Україні будуть спекотними

15 серпня 2025, 20:14
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Субота і неділя в Україні будуть теплими та сонячними

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, у суботу, 16 серпня, температура повітря вдень становитиме +25…+29 градусів, у південній частині та на Закарпатті до +30…+32 градусів.

У неділю, 17 серпня, на заході та півночі градуси очікується +22…+26.

"Це невелике зниження температури повітря буде зумовлене проходженням атмосферного фронту, який також принесе в ці частини України локальні дощики", - йдеться у повідомленні.

Тим часом на півдні, сході та в більшості центральних областей спека знову підкрутить краник, +30…+35 градусів і переважно сонячно.

У Києві 16-17 серпня опади малоймовірні. Температура повітря в столиці становитиме +25…+27 градусів.

Нагадаємо, в багатьох регіонах України у період з 15 по 17 серпня оголошено надзвичайний рівень ризику виникнення пожеж. Серед них – Київська, Тернопільська, Чернівецька, Івано-Франківська, Закарпатська та Черкаська області.

