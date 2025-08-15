11:45  15 августа
На Днепропетровщине пьяная женщина ударила мужчину ножом в спину
11:11  15 августа
В Луцке 14-летний подросток упал в коллектор
07:30  15 августа
На линии огня: 280 детей остаются в зонах обязательной эвакуации
15 августа 2025, 14:35

Украинские военные уничтожили корабль с боеприпасами для "Шахедов" и иранским грузом

15 августа 2025, 14:35
Фото: Силы Специальных операций
Украинские спецназовцы поражением судна в России сорвали поставки комплектующих для беспилотников и иранских боеприпасов

Об этом сообщает Командование Сил специальных операций ВС Украины, передает RegioNews.

14 августа военнослужащие ССО Украины провели специальную операцию и поразили судно "Порт Оля 4" в морском порту "Оля" в Астраханской области России. Судно перевозило комплектующие для беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed" и поступивших из Ирана боеприпасов. Подробности о масштабах поражения уточняются.

Морской порт "Оля" является стратегическим логистическим узлом для снабжения Россией военных материалов из-за границы, в том числе из Ирана. Уничтожение судна ограничивает возможности агрессора в использовании этих ресурсов для военных операций.

Украинские спецназовцы отмечают, что подобные действия позволяют уменьшать поставки вооружений и боеприпасов противнику, не заходя на его территорию.

Ранее сообщалось, операцию "Паутина" планировали провести еще 9 мая. Глава СБУ Василий Малюк объяснил, что ее задержка связана с неожиданными обстоятельствами во время подготовки.

Украина порт Боеприпасы Операция ССО ВСУ Shahed Астрахань
