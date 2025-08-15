Фото: Силы Специальных операций

Украинские спецназовцы поражением судна в России сорвали поставки комплектующих для беспилотников и иранских боеприпасов

Об этом сообщает Командование Сил специальных операций ВС Украины, передает RegioNews.

14 августа военнослужащие ССО Украины провели специальную операцию и поразили судно "Порт Оля 4" в морском порту "Оля" в Астраханской области России. Судно перевозило комплектующие для беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed" и поступивших из Ирана боеприпасов. Подробности о масштабах поражения уточняются.

Морской порт "Оля" является стратегическим логистическим узлом для снабжения Россией военных материалов из-за границы, в том числе из Ирана. Уничтожение судна ограничивает возможности агрессора в использовании этих ресурсов для военных операций.

Украинские спецназовцы отмечают, что подобные действия позволяют уменьшать поставки вооружений и боеприпасов противнику, не заходя на его территорию.

Ранее сообщалось, операцию "Паутина" планировали провести еще 9 мая. Глава СБУ Василий Малюк объяснил, что ее задержка связана с неожиданными обстоятельствами во время подготовки.