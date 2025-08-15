11:45  15 серпня
На Дніпропетровщині п'яна жінка вдарила чоловіка ножем у спину
11:11  15 серпня
У Луцьку 14-річний підліток впав у колектор
07:30  15 серпня
На лінії вогню: 280 дітей залишаються у зонах обов'язкової евакуації
15 серпня 2025, 14:35

Українські військові знищили корабель з боєприпасами для "Шахедів" та іранським вантажем

15 серпня 2025, 14:35
Читайте также на русском языке
Фото: Сили Спеціальних операцій
Українські спецпризначенці ураженням судна у Росії зірвали постачання комплектуючих для безпілотників та іранських боєприпасів

Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗС України, передає RegioNews.

14 серпня військовослужбовці ССО України провели спеціальну операцію та вразили судно "Порт Оля 4" у морському порту "Оля" в Астраханській області Росії. Судно перевозило комплектуючі для безпілотних літальних апаратів типу "Shahed" та боєприпаси, що надійшли з Ірану. Деталі про масштаби ураження уточнюються.

Морський порт "Оля" є стратегічним логістичним вузлом для постачання Росією військових матеріалів із-за кордону, зокрема з Ірану. Знищення судна обмежує можливості агресора у використанні цих ресурсів для військових операцій.

Українські спецпризначенці наголошують, що подібні дії дозволяють зменшувати постачання озброєнь та боєприпасів противнику, не заходячи на його територію.

Раніше повідомлялося, операцію "Павутина" планували провести ще 9 травня. Голова СБУ Василь Малюк пояснив, що її затримка пов’язана з неочікуваними обставинами під час підготовки.

Україна порт Боєприпаси Операція ССО ЗСУ Shahed Астрахань
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
07 серпня 2025
