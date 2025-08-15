Фото: Сили Спеціальних операцій

Українські спецпризначенці ураженням судна у Росії зірвали постачання комплектуючих для безпілотників та іранських боєприпасів

Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗС України, передає RegioNews.

14 серпня військовослужбовці ССО України провели спеціальну операцію та вразили судно "Порт Оля 4" у морському порту "Оля" в Астраханській області Росії. Судно перевозило комплектуючі для безпілотних літальних апаратів типу "Shahed" та боєприпаси, що надійшли з Ірану. Деталі про масштаби ураження уточнюються.

Морський порт "Оля" є стратегічним логістичним вузлом для постачання Росією військових матеріалів із-за кордону, зокрема з Ірану. Знищення судна обмежує можливості агресора у використанні цих ресурсів для військових операцій.

Українські спецпризначенці наголошують, що подібні дії дозволяють зменшувати постачання озброєнь та боєприпасів противнику, не заходячи на його територію.

Раніше повідомлялося, операцію "Павутина" планували провести ще 9 травня. Голова СБУ Василь Малюк пояснив, що її затримка пов’язана з неочікуваними обставинами під час підготовки.